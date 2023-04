A „különösen fontos személyek” védelme és díjazása

Az elmúlt másfél évtizedben alaposan megváltozott a hazai közjogi méltóságok összetétele, sorrendje, de az őket megillető juttatások mértéke is. A jogbizonytalanságot fokozza, hogy a fogalomnak egy miniszteri utasításon kívül nincs jogszabályi meghatározása, noha maga a kifejezés egy ma is hatályban lévő törvény címében is szerepel. Hogy is van ez?