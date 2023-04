Fáklyás tiltakozást szervez az LMP a Nemzeti Választási Bizottság döntése után

A Nemzeti Választási Bizottság megtagadta az LMP akkumulátorgyárakról szóló népszavazási kezdeményezésének hitelesítését – áll a párt szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Ez a döntés felháborító, és egyértelműen a Fidesz politikai nyomásgyakorlása miatt született

– közölte Ungár Péter.

Az LMP társelnöke úgy véli: elfogadhatatlan, hogy a kormány az emberek megkérdezése nélkül, a helyben élők kifejezett tiltakozása ellenére akarja „hazánk természeti kincseit feláldozni, hogy akkugyarmattá tegye Magyarországot”.

Hozzátette: a történtek miatt a párt kedd este 19:30-tól fáklyás tiltakozást szervez Budapesten, a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt.

Amint arról az Index is beszámolt, a hétfőt napirend előtti felszólalásokkal nyitotta az Országgyűlés, és a képviselők többek között az akkumulátorgyártásról is szót ejtettek. Keresztes László Lóránt, az LMP politikusa több szakvéleményt is idézett az akkumulátorgyárak engedélyeztetési folyamatáról, ezzel kapcsolatban itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Ungár Péter 2023. március 6-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)