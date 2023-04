Ismét otthagyja az MSZP-t egy korábbi pártelnök

Mesterházy Attila 23 éve lépett be az MSZP-be, amelynek pártelnöke is volt korábban, azonban most úgy döntött, kilép. Ennek oka, hogy az MSZP tisztújítása óta eltelt öt hónapban sem történt változás. Emellett Mesterházy bejelentette, egy új pártra is szükség van a baloldalon, mert a DK nem tud mindenkit megszólítani.