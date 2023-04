Embercsempészek járgányait is fuvarozza az autómentők szakmai szövetségének elnöke

„Bocsásson meg, pár perc múlva visszahívom! Most éppen egy embercsempész gépkocsiját kell elszállítanom...” – ezzel kezdte mondókáját Horváth Csaba, amikor egy reggeli telefonhívásra válaszul visszahívtam a számomra ismeretlen telefonszámot, amelyről kiderült, hogy az Autómentők Magyarországi Szakmai Szövetségének elnökéé. Horváth úr keddi cikkünkre reagált, amelyben a honi autómentés egekbe szökött áráról értekeztünk. Végtére is a hülye a saját kárán tanul, mi pedig a saját nyomorúságunkat tettük közkinccsé.

Embercsempész? Hogy kerül a csizma az asztalra? Ám amint Horváth úr visszahívott, fény derült a rejtélyre.

Kérdésünkre, hogy ilyenkor ki állja a számlát, azt a választ kaptuk, hogy első körben a rendőrség, aztán ha sikerül kamatostul áthárítani a költségeket a bűnözőkre, akkor az embercsempész. De az esetek döntő többségében erre nincs lehetőség, még ha el is kapják a bűnözőket, nem tudják behajtani rajtuk az összeget.

De ez csak egy mellékvágány, amiért felhívott bennünket Horváth úr, az az autómentés honi árának alakulása. A szakmai szervezet elnöke szerint egyáltalán nem kirívó az a hetvenezer forint, amennyiért szombaton elszállították e sorok írójának Citroën DS5 típusú autóját.

Horváth úr szerint a vállalkozó költségei az alábbiakból tevődnek össze:

Az autómentő vállalkozások (és most a nagybetűkkel felmatricázott, de alapjaiban nem annak számító járműszállítókat vagy éppen semmilyen engedéllyel nem rendelkező kontárokat ne vegyük számításba, holott Magyarországon csak az utóbbiakból ezres nagyságrendről beszélünk) száma idehaza talán 6-800 körül lehet. Az eszközök száma, beleértve a teljes járműmentő palettát (kamionmentőket is) talán 1500-2000 darab. És most csak azokról beszélünk, amelyek műszakilag és jogszabályilag is alkalmasak. Ezzel szemben a köznyelvben tréleresnek hívott autószállítók száma 10 ezer körül mozog – jelzi Horváth úr.