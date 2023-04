Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért és területfejlesztésért felelős miniszter Brüsszelbe utazott, ahol szerdán az Európai Bizottság képviselőivel fog tárgyalni a Magyarországnak járó uniós források jövőjéről.

A Mandiner értesülése szerint a miniszter Elisa Ferreira kohézióért és reformokért felelős, Johannes Hahn költségvetésért és igazgatásért felelős, valamint Mariya Gabriel oktatási uniós biztossal ül tárgyalóasztalhoz szerdán.

A labda már a bizottságnál pattog

Bóka János európai ügyekért felelős államtitkár nemrég azt nyilatkozta, hamarosan megszülethet egy megállapodás, amellyel Magyarország egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy hozzájusson az összesen mintegy 27,8 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forráshoz. Ezt Varga Judit igazságügyi miniszter is megerősítette, és azt mondta, a 27 vállalás többségét már az uniós intézmények által nem vitatottan teljesítették, és „a labda már a bizottságnál pattog”.

Az uniós források megérkezéséről Navracsics Tibor akkor szintén bizakodóan beszélt. Az InfoRádiónak adott interjújában elmondta: egészen biztos, hogy 2023-ban megérkeznek az uniós források, de ő még abban is bízik, hogy egy részükhöz már az év első felében hozzájutunk.

„Törvényszövegről folynak a tárgyalások, ebből adódóan ezek konkrét megoldások, konkrét szövegjavaslatok, ezért is tart tovább. Az Európai Bizottság konkrétan jelezte azt is, hogy mit tart aggályosnak az igazságszolgáltatási rendszer jelenlegi működésében és hatáskörmegosztásában, így a megoldások is konkrétak” – mondta Navracsics Tibor.

Arról, hogy pontosan miért is lenne fontos, hogy Brüsszellel megállapodjunk, egy fejlesztéspolitikai szakértőt kérdeztünk nemrég.

Az Index brüsszeli forrásai szerint hosszú út vezet még addig, hogy az uniós források utalása megtörténjen. A központi téma az igazságszolgáltatás, viszont olyan szektorális problémák is felmerülnek, mint az akadémiai függetlenség vagy a gyermekvédelmi törvény bizonyos passzusai. A magyar korrekciós intézkedésekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.