Orbán Viktor posztolt, ismét összeült a magyar kormány

A magyar kormány hagyományosan szerdánként ül össze. Ez most sem maradt el, amiről Orbán Viktor szokás szerint posztolt a Facebook-oldalán.

A szerdai kormányülésre az ellenzék is készült, ugyanis reggel kordonbontást tartottak (immáron harmadik alkalommal) a Miniszterelnökség épületénél. Erről itt számoltunk be részletesen.

Orbán Viktor a Facebook-posztjában most nem írt arról, hogy mi mindenről tárgyalnak az ülésen. Jó eséllyel azonban csütörtökön Kormányinfót is tartanak (ha így lesz, akkor azt pár órán belül hivatalosan is bejelenthetik).