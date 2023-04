Harmadszor is kordont bont néhány ellenzéki politikus a Karmelita előtt

Ahogy egy héttel ezelőtt, úgy ma reggel is megkezdte a Karmelita kolostor bejáratát elzáró kordon bontását Hadházy Ákos országgyűlési képviselő és a Momentum parlamenti frakciójának néhány tagja. A múlt héten a rendőrség eljárást indított Hadházy Ákos ellen, akit ez sem tartott vissza az újabb akciótól.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Immár harmadik alkalommal bontotta le szerdán reggel a Momentum néhány politikusa és Hadházy Ákos országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnök munkahelye, a Karmelita kolostor bejáratát őrző kordont. A HVG szerint a rendőrség készült az ellenzéki politikusok akciójára, mert ezúttal lánccal megerősített kordonokkal várták a demonstrálókat. Mindössze annyit értek el, hogy ezúttal valamivel lassabban tudták a politikusok lebontani az akadályt.

A kordonok elbontása és összeláncolása után a Momentum parlamenti képviselői kifeszítettek egy molinót is a Karmelita kapujára, amin a következő üzenet áll: „Követeljük az önkényuralmat eredményező különleges jogrend és a rendeleti kormányzás felszámolását, az Országgyűlés kormányt ellenőrző szerepének helyreállítását!”

A Momentum úgy tervezte, hogy molinójukat ahhoz a bejárathoz függesztik ki, ahol tudomásuk szerint Orbán Viktor miniszterelnök majd behajt autójával a munkahelyére. A demonstrálóknak csalódniuk kellett, a fél 8 után megérkező kormányfő ezúttal nem a Karmelitán keresztül ment be az épületbe, hanem a Köztársasági Elnöki Hivatalnál állt meg autójával és onnan sétált át a Karmelitába, így elkerülte a sajtószabadságért demonstráló momentumosokat és a sajtó jelen lévő képviselőit.

Időközben Gulyás Gergely is megérkezett a Karmelitához, ahol hamarosan megkezdik a kormányülést. A Miniszterelnökséget vezető minisztert készenléti rendőrök kísérték, nem válaszolt újságírói kérdésekre, Novák Katalin irodáján keresztül ment be az épületbe – tudtuk meg kollégánktól. Így tett Tuzson Bence, kormányzati államtitkár is.

A budapesti és az országos rendőrfőkapitány is a helyszínen tartózkodik. Kollégánk nem sokkal fél tíz után jelezte, hogy a rendőrök leszedték a kifeszített molinót és kiszorították a momentumosokat, illetve a sajtó képviselőit a Karmelita elől. Ezután Hadházy Ákos és Gelencsér Ferenc szóváltásba keveredett a rendőrökkel.

A vita miatt a rendőrök megvárakoztatták a beengedéssel Schmitt Pált, aki gyalog közelítette meg az épületet. Időközben egyébként megkezdődött a lebontott kordonok elszállítása is, amelyeket 10 óra körül kezdtek el felhúzni újra.

A harmadik akció

A Színház utcát, ahol Orbán Viktor hivatala található, 2021-ben zárták le, a hivatalos indoklás szerint azért, mert épp akkor kezdődött meg a Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása. Az ellenzéki politikusok szerint a lezárással újabb csorbát szenvedett a magyar sajtószabadság, mert álláspontjuk szerint a kordon az újságírókat gátolja a munkájukban; szerintük a kordon azért van, hogy az újságírók ne kérdezhessék a kormányt. Hadházy Ákos korábban úgy fogalmazott, hogy

a kordon a propagandagépezet központját védi, ezért követelik a sajtó szabadságának visszaállítását, a közpénzből fizetett, hazug kormányzati propaganda azonnali leállítását.

Egy héttel ezelőtt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a tüntetők előtt a helyszínen azt mondta, hogy

A KORDONOK CSAK AZ ÉPÍTKEZÉS VÉGÉIG MARADNAK.

Először március 14-én reggel vonult Hadházy Ákos és a Momentum képviselői Orbán Viktor miniszterelnök hivatalához, a Karmelita kolostorhoz, ahol lebontották az épület előtt álló kordont.





Másodszor március 29-én reggel érkeztek a Karmelitához az ellenzéki politikusok kordont bontani.