Ötmilliós biciklit lopott a tolvaj, majd tízezer forintért adta el

Egy értékes kerékpár eltűnéséről érkezett bejelentés március 18-án reggel a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A német partner megrendelésére, speciális anyagból készült, egyedi azonosítóval ellátott kerékpár fejlesztési költsége 12 ezer euró volt.

A sértett március 17-én este lelakatolta a járművet a VIII. kerületi Vajdahunyad utcában, azonban másnap reggel már csak a hűlt helyét találta. A rendőrök keresni kezdték.

„Visszanéztük a kamerafelvételeket, és egy gyanús férfit láttunk sétálni a környéken, azonban a képek alapján nem lehetett egyértelműen azonosítani. Március 22-én délután éppen jelenést írtunk a kollégámmal, amikor Patócs Sándor, a közterület-felügyelet munkatársa jelezte, hogy a térfigyelő kamerán kiszúrta a keresett kerékpárt. Két fiatalember tologatta a kétkerekűt a Magdolna utcában, próbálgatták, meg-megálltak vele, nézegették. Barátki Norbert Krisztián törzsőrmesterrel azonnal a szolgálati autóba pattantunk és a helyszínre siettünk. Amikor a Baross utca környékén befordultunk, az elkövetők meghallhatták, hogy jövünk, mert a közterület-felügyelő, aki a kamerán szemmel tartotta őket, jelezte, hogy egy társasház kapujába tolták be a biciklit a Magdolna utcában. Azt nem tudtuk, melyikbe, ezért lassan gurultunk végig az utcán, és figyeltünk” – mesélte Kiss Tamás őrmester, járőrparancsnok.

Az őrmester szerint a tolvajok lebukását a kíváncsiság okozta, egyikük ugyanis pont akkor dugta ki a fejét a kapun, amikor a két járőr a ház előtt haladt el a szolgálati autóval. Egyikük tekintete találkozott a tolvajéval, akinek minden az arcára volt írva. Lebukott, így gyorsan beszaladt a társasházba, a két rendőr pedig követte.

Vasrács volt a társasház kapuján, így mikor benéztünk, láttuk, hogy egy férfi tolta a kerékpárt, majd amikor észrevett minket, eldobta, és futásnak eredt

– tette hozzá Kiss Tamás.

A két férfit végül egy másik egység segítségével sikerült elkapni és előállítani a VIII. kerületi Rendőrkapitányságra. B. István elismerte, hogy aznap vette 10 ezer forintért a kerékpárt R. Tamástól (26), és megkérte ismerősét, hogy segítsen neki hazatolni.

„A név alapján megnéztük a rendőrségi adatbázist, és most már egyértelmű volt, a kamerafelvételen is R. Tamás szerepelt. A nyilvántartás szerint a X. kerületben lakott, azonnal odamentünk. Az édesapja nyitott ajtót. Fiát, R. Tamást is otthon találtuk, és ugyanaz a nadrág volt rajta, mint a felvételeken. Elismerte a kerékpár ellopását. A VIII. kerületi Rendőrkapitányságon elmondta, hogy március 17-én este sétált az utcán, és meglátta a biciklit. Levágta róla a lakatot, majd eltolta egy közeli társasházhoz, ahol elrejtette. Három nappal később visszament érte, és 10 ezer forintért túladott rajta” – tette hozzá Barátki törzsőrmester, szolgálatirányító parancsnok a police.hu beszámolója szerint.