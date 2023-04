Meghalt a 2006-os rendőri túlkapások egyik áldozata

A halálhírről a volt jobbikos országgyűlési képviselő, Gaudi-Nagy Tamás szervezete, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat számolt be. Közlésük szerint az asszony szíve mondta fel a szolgálatot, és ennek köze van ahhoz a sérüléshez, amelyet még 2006-ban elszenvedett.

Állításuk szerint a nő szíve „a rendőrterror során elszenvedett sérülés miatt lett funkciózavaros, két hónappal a bestiális nyakon lövése után infarktust kapott”, és azóta is magán viselte ennek a nyomait.

A Magyar Nemzetnek a nő 2021 októberében is beszélt a vele történtekről, és azt mondta, hogy a 2006 őszén történt demonstráción nem dobált köveket a rendőrökre, nem provokálta őket, mindössze békésen tüntetett, amikor eltalálták.

„Ahogy beszélgettünk az ott összegyűltekkel, alig bent a Síp utcában, aminek a végén állt vagy 300 rendőr, minden ok nélkül váratlanul nyakon lőttek egy gumilövedékkel. Én szinte nem is vettem észre, csak amikor szóltak, hogy »Úristen, ömlik a vér a nyakadból!«. Pár pillanattal később már éreztem is azt a borzasztó fájdalmat. Olyan volt, mintha a húsom égett volna” – mondta a korábbi interjúban Apáthy Istvánné Gabriella, majd azt is hozzátette:

November 12-én egy nagyon súlyos szívinfarktust kaptam, ami egyértelműen összefüggésben volt a történtekkel, hiszen a szervezetem olyan stressznek volt kitéve, amit a szívem nem bírt el. Az infarktustól a szívem jobb oldala lebénult, azóta fél szívvel élek.

Az elhunyt asszonyt csütörtökön búcsúztatták el hamvasztása előtt egy budapesti krematóriumban.