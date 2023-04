Világsztárokkal bulizhatunk a hosszú hétvégén Budapesten

Ha aktív kikapcsolódásra vágyik a családdal, ahol teljesen maguk mögött hagyhatják a kötelezettségeket, akkor számos esemény közül választhat. Nagypénteken termelői piacon szerezhetik be az ünnepi asztalhoz a hozzávalókat, szombaton pedig két koncertet és mozit is megnézhetnek. Vasárnap különböző programokkal és állatos bemutatókkal várják a látogatókat az Állatkertbe, míg húsvéthétfőn egy mozgalmas séta keretében csodálhatják meg a budapesti magánkerteket. Programajánló.

A húsvéti hosszú hétvégére több programmal várják Budapesten azokat, akik nem otthon szeretnék tölteni az ünnepeket. A We Love Budapest hétvégi kínálata között koncerteket, bulikat de még filmvetítéseket is találni. Mindezek mellett pedig egy látványos fővárosi sétán, valamint egy állatkerti bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők.

Április 7., péntek

Nagypénteki termelői piac: Finomságokkal hangolódhatunk húsvétra április 7-én, az Élesztőházban. A piacon olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang, úgyhogy lesznek bőven szezonális zöldségek, gyümölcsök, sajtok, és természetesen nem hiányozhat a fonott kalács, sonka, torma és a hímes tojás sem. Az eseményre ebben a hónapban is meghívnak egy vendéget a gasztronómia világából, aki egy közösségi főzésben fog segédkezni, a helyi termelőktől beszerzett portékából. Ez alkalommal Kárai Dávid fog ukrán borscslevest készíteni, a közösségi ebédből származó bevételt pedig az ukrán menekültek számára gyűjtik.

Weval (NL): A Weval egy Amszterdamból származó duó. Egyedülálló hangzásuk egyensúlyt teremt a nagy energiájú elektronikus funk és az érzelmes szinti között, merész, szépen megkomponált dallamokkal és dalszövegírással. A páros nemrégiben kezdett bele a küldetésbe, hogy újra felfedezzék önmagukat és azt, ami valóban hajtja őket, a saját maguk által szabott korlátoktól való megszabadulás folyamatában. Április 7-én az A38 huszadik születésnapját ünneplő sorozat részeként érkeznek újra a Hajóra.

Be Massive Special a Badhannában: Tovább pörög Budapest egyik legnevesebb elektronikai bulisorozata, a Be Massive. Április 7-én a Badhannát vehetjük birtokba Metha, Lenny Lennoks, Robert Makai és Dubecticut DJ-k segítségével. Metha, a sorozat és lemezkiadó megálmodója és tulajdonosa, DJ, producer, aki már több mint 20 éve mozog a pályán. A Be Massive 2015 óta kiadóként is funkcionál, emellett az egyedi, exkluzív helyszíneken megrendezett Horizon sorozat is a nevéhez fűződik.

Április 8., szombat

Pintér Béla, Kiss Llászló, a Kiss+4 zenekar: Vagy sehol: Kiss Llászló az Európa Kiadó és URH zenekarok alapító tagja, barátaival, a Kiss+4 zenekarral Vagy sehol címmel zenei klubsorozatot indított a Mixát Stage-en, ahol minden alkalommal más és más meghívott vendégművésszel lépnek színpadra.

Az április 8-ai eseményre Pintér Béla rendező, drámaíró, színész érkezik, a Pintér Béla és Társulata vezetője, a magyar független színházi élet meghatározó szereplője. Az est másik szereplője pedig a Kiss+4 zenekar lesz, akik nemcsak Európa Kiadó-darabokat vesznek elő a nyolcvanas évekből, hanem a tavaly megjelent Vagy Sehol című albumukról is játszanak.

Tarr Béla – retrospektív: A Cirko-Gejzír újra retrospektív vetítést tart Tarr Béla filmjeiből, április 8. és 10. között. Láthatjuk a rendező legelső, még a Budapesti iskola égisze alatt készült filmjét, a Családi tűzfészeket, ahogy az életmű lezárásának szándékával készült, legutolsó alkotását, a 2011-ben bemutatott A torinói ló című filmet is. Műsorra tűzték a ritkán vetített, 1981-es Szabadgyalogot, az 1987-ben forgatott Kárhozatot, amely az első közös munkát jelentette későbbi állandó írótársával, Krasznahorkai Lászlóval, valamint a Krasznahorkai regényéből készült Werckmeister harmóniákat is. A fesztivál zárónapján, hétfőn pedig a több mint 7 óra hosszú, monumentális mesterművel, a Sátántangóval merülhetünk el Tarr Béla világában.

Fatboy Slim (UK), Erol Alkan (UK), Infragandhi: Április 8-án egy szuper bulin vehetünk részt: a Fatboy Slimként ismert Quentin Leo Cook angol Dj és zenei producer már több évtizede meghatározó alakja az elektronikus zenei szcénának.

Most őt hozza el a The Project a Vasúttörténeti Parkba, olyan lemezlovasok kíséretében, mint Erol Alkan és Infragandhi.

Április 9., vasárnap

Húsvéti programok és állatos bemutatók az Állatkertben: Április 7. és 10. között a Varázshegyben kézművesprogramok és a felelős állattartással kapcsolatos előadások várnak ránk.

Az Információs Pavilonban pedig érdemes beszerezni a Családi Tojásvadászathoz szükséges kalandlapokat, és indulhat a nyomozás. Emellett ezeken a napokon is részt vehetünk „Légy ott”-programokon, vagyis különböző állati bemutatókon. A bejáratnál pedig a Nyuszival vagy a Tavasztündérrel is szelfizhetünk.

Alina Pash (UA): Az ukrán énekesnő zenéjében ugyanúgy helye van a hagyományos népzenének, mint a modern elektronikus zenének és a rapnek, és nem túlzás azt állítani, hogy napjaink legizgalmasabb előadóművészei közé tartozik. Alina Pash fellépésében van valami ősi erő, valami boszorkányság, varázserejét pedig április 9-én mi is tapasztalhatjuk az Akvárium Klubban.

Jézus Krisztus szupersztár: Andrew Lloyd Webber és Tim Rice rockoperáját Norman Jewison rendezte meg musicalfilmként. Az 1973-ban bemutatott Jézus Krisztus szupersztár a filmes színház egyik legkiemelkedőbb, forradalmi alkotása. A hippivilág hangulatát idéző, bibliai témát feldolgozó film máig érvényes kérdéseket tesz fel, miközben a címszereplő Jézus mellett Júdás karakterének is fontos szerepet tulajdonít. A filmet húsvét vasárnapján nézhetjük meg a Bemben.

Április 10., hétfő

Rejtett, de látogatható magánkertek Budapesten és környékén: Szelíden ívelt kerítések, farkcsóválva ugató házőrzők, vizesárok és takaros ház előtt álló családi kocsik. Az ilyen, rendezett, józan környezetben a legtöbben nem veszik félvállról a kertészkedést, ám vannak olyan, a maguk módján extrém arcok is, akik időt, fáradságot nem kímélve, komoly háttértudással valóságos miniarborétummá változtatják a rendelkezésre álló területet.

A tulajdonosok sok esetben maguk is hivatásos kertészek, saját kis oázisukban pedig évtizedeken át tartó, napi többórás munka rejlik a csodás növények mellett, így irigykedni nem, gyönyörködni és tanácsot kérni annál inkább érdemes. Ezért hétfőn induljunk egy kiadós sétára a tavasz nyomában, hogy a tervezett kertészkedéshez minden fontos információt és tippet begyűjtsünk. Nekünk nincs más dolgunk, mint megnézni a gyűjtést, hogy hol találunk Budapesten és környékén látogatható magánkerteket.