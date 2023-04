Elfogyott a pénz, nem kapnak többé ingyenételt a hajléktalanok

A hajléktalanok étkeztetését biztosító „egy tál meleg étel program” 2017-ben indult el 4 milliárd forintos uniós támogatásból, ami a ciklus végére 5 milliárdra hízott. „Ebből 4000 adag étel elkészítését és szétosztását tudtuk biztosítani hétköznapokon. Ez évi egymillió adagot, több ezer tonna élelmiszert jelentett, több tízezer embernek nyújtva segítséget” – válaszolta a lap kérdésére Varga Péter, a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója.

Az igazgató elmondta, hogy ugyan a programozási időszak 2020-ban lejárt, de a különféle maradék pénzek felhasználásával egészen idén áprilisig fenn tudták tartani az ellátást. Varga Péter szerint egy ideig úgy tűnt, hogy hónapokig leállhat a program, de végül össze tudtak szedni annyi pénzt, amennyivel további 81-105 napra tudják biztosítani a melegételt. Ehhez azonban új közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk.

Már ki is írtuk, jelentkező is van, így nagyon bízom benne, hogy május közepétől újraindulhat a program, és várhatóan négy újabb hónapig, a győztes ajánlatban szereplő vállalási ártól függően, ismét tudunk adni napi egy tál melegételt a fedél nélkül élőknek

– fogalmazott a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója, aki abban bízik, hogy ha mindez sikeres lesz, a program egészen 2029-ig folytatódhat.

Varga Péter arról is beszélt, hogy tudomása szerint a Belügyminisztérium és az uniós források felhasználását felügyelő hazai irányító hatóság is dolgozik azon, hogy az „egy tál meleg étel program” a következő években is elérhető legyen.