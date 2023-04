A baleset még március 16-án történt, de az asszony azt szeretné, ha a sofőr legalább bocsánatot kérne. Mint mondta: ma már bánja, hogy a tiltás ellenére nem a járdán biciklizett, amikor egy kamion a múlt hónapban elsodorta, és cserben hagyta.

Elmondása szerint éppen a kiskertjéből tartott a falu központja felé, és már majdnem odaért, amikor jött a hatalmas jármű.

Hallottam, hogy jön egy nagy valami, és csak annyit láttam, hogy szürke színe volt, és aztán sodort, sodort, nekem ért… És kiabáltam, hogy nem bírom, nem bírom

– mesélte az asszony az RTL Híradónak.

Azt is elmondta, hogy a kamion nem tartotta be a kötelező oldaltávolságot. A balesetben mindkét keze szilánkosra tört. A bicikli is kiesett alóla, ezután a nő az úttestről az árok felé kúszott. Az árokparton leült, az összeroncsolódott kerékpárt maga mellé húzta, és onnan integetett az autósoknak, hogy segítsenek neki. Úgy emlékszik, hogy a kezei, a lába és a feje is fájt.

Az asszony szerint sokáig senki nem segített rajta,

nagyjából a huszadik autó volt az, ami megállt, melyben az egyik ismerőse ült.

Mentőt hívtak, majd a rohamkocsiban is egy ismerős arcot pillantott meg, mégpedig Neszmély polgármesterét, aki szabadidejében mentőzik. Janovics István a csatornának elmondta, hogy már régóta tartott egy ilyen balesettől, mivel évek óta gondot jelent a megnövekedett kamionforgalom.

Jeleztük, próbálunk forgalomtechnikai elemeket beépíteni. Ezek vagy azért akadnak el, mert az út mindkét oldalán járda lenne szükséges, vagy pedig olyan árakat kapunk, ami meghaladja a falu költségvetését

– mondta a városvezető.

A nyugdíjas asszony most a közösségi oldalán kért segítséget. Azt szeretné, hogy a kamion sofőrje kérjen tőle bocsánatot. De a gázolót nemcsak ő, hanem már a rendőrség is keresi.