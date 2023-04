Napok óta habzik és bűzlik egy magyar patak, ez lehet az oka

Az RTL Híradó szerint a patak annyira habzik, hogy már az egyik gyalogoshidat is ellepte a hab Ceglédbercelen. Mint közölték, a helyi horgászok először pénteken vették észre, hogy a duzzasztógátnál fehéren habzott a víz.

Földi Áron LMP-s politikus szerint a problémát azonnal jelentették is a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak, ahol közölték, hogy már pénteken jártak a helyszínen, vízmintát vettek, és várják a laborvizsgálat eredményét. A patak viszont azóta is habzik, és az LMP képviselője úgy véli, hogy

AZ ALBERTIRSAI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ OKOZZA A PROBLÉMÁT.

Az RTL Híradó szerint Földi Áron azt mondta, gyakran előfordul, hogy nagyobb esőzések után a szennyvíztisztító telep nem bírja a terhelést, és olyankor a szennyezett víz, valamint a szennyvíziszap egyenesen a patakba ömlik.

A ceglédberceli lakosok többször is panaszkodtak már a patakból eredő bűzre, és a szennyezés az élővilágra is komoly hatással van. „A problémát az jelenti, hogy a környező településeknek a szennyvízkezelői olyan vízjogi engedéllyel rendelkeznek, ami azt írja elő, hogy a tisztított szennyvizet a Gerjébe vezessék bele. Ugye a szennyvízkezelés hatásfoka az változó, arról nem is beszélve, hogy gyakran vannak műszaki hibák, és erre vezethető vissza az, hogy sok esetben tisztítatlanul ömlik a településeknek vagy egy bizonyos településnek a szennyvize a Gerjébe” – mondta erről Szalai Zoltán, a környezettudományok doktora.

Az RTL Híradó kérdéseket intézett mindezzel kapcsolatban a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjéhez, az albertirsai polgármesteri hivatalhoz és a katasztrófavédelemhez is, de válasz nem érkezett.