Az Európai Bizottság megvizsgálja a magyar sztrádakoncessziót

Egy panasz nyomán versenyjogi vizsgálatot kezdhet az Európai Bizottság a magyar autópálya-koncesszió ügyében a Portfolio értesülése szerint. Tudomásunk szerint egy panaszt nyújtottak be Brüsszelben, amely alapján értékelik a helyzetet.

Majdnem egy éve jelentette be Rogán Antal kabinetminiszter, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A győztes ajánlattevő a Themis Magántőkealap volt, mely a Konzum tőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, a Cronus Magántőkealap, a Vesta Magántőkealap és Via Magántőkealap konzorciumát takarta.

A cégek között a magyar útfelújítási közbeszerzéseken már sikeres, Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó vállalkozások szerepelnek.

Egyes piaci résztvevőkre hivatkozó panasz bejelentésében az áll, hogy a koncessziós eljárás keretében „csak egy szűk kör” számára nyílik lehetőség az alvállalkozói szerepek betöltésére.

Jelenleg a kiírt koncessziós eljárás előzetes értékelése zajlik, a versenyjogi aspektusokat elemezheti Brüsszel, valamint azt, hogy mennyire indokolt, hogy 35 évre adták koncesszióba a sztrádákat. Az építési beruházási koncessziók esetében gyakori, hogy a szerződéses időtartam öt évnél hosszabb, mivel a beruházás magas költségekkel jár, és hosszabb időre van szükség a megtérüléséhez. A magyar kormányt már meg is keresték az ügyben, hogy tájékoztatást kérjenek.

A koncessziókról szóló 2014/23/EU irányelv szerint az öt évet meghaladó időtartamú koncessziók esetében a maximális időtartam nem lehet hosszabb, mint ami észszerűen elvárható, valamint annál tovább sem tarthat, hogy a befektetett összeg megtérüljön. Ugyanakkor a tagállamoknak és az állami hatóságoknak joguk van arra, hogy maguk döntsenek az építési beruházások teljesítésére és a szolgáltatások nyújtására általuk legmegfelelőbbnek ítélt irányítási formájáról. E koncesszió uniós forrásokat nem érintett.

A magyar szabályozás esetében nem világos, hogy mit vizsgálhat pontosan a versenyjog aspektusában az Európai Bizottság,

ha az előzetes értékelés során megállapítják, hogy szükséges egy rendes eljárás lefolytatása. Tehát egyelőre csak azt vizsgálják, hogy indokolt vagy sem az uniós szintű fellépés.