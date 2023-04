Gyöngyösi Márton: Kijelentéseimtől elhatárolódom, értük most is bocsánatot kérek

„Köszönöm még egyszer az amerikai nagykövetnek a meghívást az ünnepre. Köszönöm ezt az estét azoknak az ott lévő magyar és nem magyar, zsidó és nem zsidó embereknek is, akik végigülték ezt az eseményt a közös asztalnál velem. Jó volt beszélgetni olyan emberi alapértékekről és vágyról, mint például a szabadság. Sokat tanulhattam ott” – írta Facebook-oldalán Gyöngyösi Márton.

Az EP-képviselő elárulta, az este kiemelkedő pillanata volt számára, amikor „odalépett hozzám a társaság egy tagja, és azt mondta: élt a harmadik században egy neves zsidó rabbi, Shimon ben Lakish, aki azt tanította, hogy »amikor valaki elfordul a múltjától, és ezzel jót cselekszik, az olyan erőteljes cselekedet, hogy a bűnei érdemekké válnak«”.

Tudtam, mire érti. Tudtam, hogy nekem címzi. Én csak annyit válaszoltam: »Szeretnék annyit tenni a magyarországi zsidóság, egyben hazánk békéjéért és nyugalmáért, hogy az elfeledtesse azokat a rossz mondatokat, amelyeket korábban meggondolatlanul mondtam.« Nem állt akkor sem szándékomban megsérteni embereket, különösképp nem zsidó honfitársainkat. Akkori kijelentéseimtől elhatárolódom, értük most is bocsánatot kérek

– hangsúlyozta a pártelnök.

Gyöngyösi Márton úgy látja, „Magyarországon a szabadságot a jelenlegi hatalom elvette tőlünk. Ezért minden ünnep, aminek a középpontjában a szabadság visszaszerzése áll, ilyen a pészah is, mindannyiunk számára rendkívül fontos. Zsidóként is és keresztényként is. Tudjuk, hogy meg kell küzdenünk érte, ahogy azt is tudjuk, hogy ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül. Izrael népével is ott volt az Örökkévaló és ő szabadította meg őket az egyiptomi fogságból. Tehát a szabadulás egyúttal mindig Isten műve is. Erre emlékeztetett minket a szédereste. Küzdjünk együtt egy szabad Magyarországért. Rajtam nem fog múlni.”

Köves Slomó: Érthetetlen, mit keresett Gyöngyösi Márton a széderesten

„Gyöngyösi Márton a pészahi széderasztalnál körülbelül olyan, mint egy pedofil díszvendég az óvodai nevelésről szóló konferencián” – fogalmazott az Indexnek Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője.

A jobbikos politikus évekkel ezelőtt arról beszélt a parlamentben, „itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Magyarországnak.”