Kiderült: nyugati csapatok harcolnak Ukrajnában

Minderről (mások mellett) a BBC is beszámolt. Mint írták: egy március 23-ai keltezési dokumentumból derült ki, hogy több ország is különleges műveleti egységeket küldött Ukrajnába – és az is kiderült, hogy pontosan hány katonát küldtek:

a britek 50 hivatásos katonát,

a lettek 17 katonát,

a franciák 15 katonát,

az amerikaiak 14 katonát,

a hollandok pedig 1 katonát küldtek Ukrajnába.

A dokumentumból nem derült ki, hogy pontosan hol tartózkodnak ezek a fegyveresek, vagy hogy mit csinálnak egyáltalán Ukrajnában, milyen missziót hajtanak ott végre. Az irat valójában már napokkal ezelőtt megjelent a közösségi médiában, aki akarja, itt megtekintheti:

Leaked document has a legend of US/NATO special forces in Ukraine pic.twitter.com/Po0pRJ6gMx — Michael Tracey (@mtracey) April 7, 2023

A BBC azt is megjegyezte, hogy alacsony számokról van szó ugyan, de ez a különleges műveleti egységeknek a sajátossága, és valószínűleg ezek a csapatok így is nagyon hatékonyak. Hozzátették:

mindennek alapián Moszkva egy újabb propaganda-hadjáratot fűzhet fel arra, hogy nemcsak Ukrajnával, hanem a NATO-val is harcol.

A BBC szerint a brit védelmi minisztérium a kiszivárgott dokumentumokról általánosságban azt közölte, hogy azok sok pontatlanságot tartalmaznak. A Pentagon viszont megerősítette, hogy a kérdéses dokumentumok történetesen valós adatokat tartalmaznak.

Oroszország reagált is a hírre

A Sky Newsnak Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője már reagált is a hírre, és azt mondta: ők már eddig is tudták, hogy a nyugati országok bizonyos egységei Ukrajnában harcolnak. Hozzáfűzte: a most kiszivárgott dokumentumok hitelességét még vizsgálják, de azt már eddig is tudták, hogy a britek és más országok kiképzőtiszteket és harcosokat küldtek Ukrajnába.

A Pentagonból nemrég szivárgott ki egy sor titkos dokumentum, amelyekből már most rengeteg minden kiderült, de a szakértők nemrég azt mondták, hogy még csak a jéghegy csúcsát láttuk.

