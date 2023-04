Meleg ételt osztottak a hajléktalanoknak az Országgyűlés képviselői

Fekete-Győr András a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy a Félix nevezetű étterem előtt osztottak meleg ételt a hajléktalanoknak, miután a hónap elején kiderült: megszűnik az Egy tál meleg étel program, amely hétköznapokon 4 ezer tál meleg ételt osztott szét a rászorulóknak 2017 óta.

Korábban beszámoltunk róla, április elsejétől szünetel az országos hajléktalanétkeztetési program. A hajléktalanok étkeztetését biztosító Egy tál meleg étel program 2017-ben indult el 4 milliárd forintos uniós támogatásból, ami a ciklus végére 5 milliárdra hízott. Ebből 4000 adag étel elkészítését és szétosztását tudták biztosítani hétköznapokon.

Az igazgató elmondta, hogy ugyan a programozási időszak 2020-ban lejárt, de a különféle maradék pénzek felhasználásával egészen idén áprilisig fenn tudták tartani az ellátást. Arról is beszélt, hogy tudomása szerint a Belügyminisztérium és az uniós források felhasználását felügyelő hazai irányító hatóság is dolgozik azon, hogy a program a következő években is elérhető legyen.

Emiatt a Momentum a napokban „a fideszes elit kedvenc luxusétterme, a Félix előtt” osztott meleg ételt a hajléktalanoknak. Erről Fekete-Győr András, a párt egykori elnöke számolt be a Facebook-oldalán.

Friss hír, hogy áprilistól szünetel a hajléktalanétkeztetési program, ami a gyakorlatban azzal jár, hogy több mint négyezer adag meleg étellel lesz kevesebb a gyomrokban. Ezért is osztottunk szét április elején több száz adag meleg ételt a fideszes elit kedvenc luxusétterme, a Félix előtt. Ha ugyanis a Fideszen múlik, továbbra is tömegek fognak éhezni Magyarországon. Ezt megválasztott képviselőkként nem hagyhatjuk, ezért a saját fizetésünkből finanszírozott szolidaritási akciókat folytatni fogjuk

– olvasható a bejegyzésben.