„A kormány valamit titkol, és nem tudjuk egyelőre, hogy mi ez a titok”

Több szakszervezeti vezető és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is meghívást kapott az egyeztetésre, amelyet szerda délután tartottak a Belügyminisztériumban. Az Index birtokába jutott, Maruzsa Zoltán által jegyzett meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepeltek:

A PSZ által jelzett, eddig nem tárgyalt további kérdéskörök: kárfelelősség, munkaügyi kapcsolatok, felhatalmazó rendelkezések, átmeneti rendelkezések. A státusztörvény kapcsán azonosított, további megbeszélést igénylő pontok első részének egyeztetése.

Mint ismert, a kormány terve alapján június 1-jétől már nem közalkalmazotti, hanem „köznevelési foglalkoztatotti” jogviszony keretében foglalkoztatnák a pedagógusokat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy álláspontjuk szerint ez az új státusz a tanároknak is előnyös helyzetet teremt.

A szakszervezetek ezzel ugyanakkor nem értenek egyet, úgy vélik, hogy az új típusú jogviszony hátrányos érintené a pedagógusokat, aminek eredményeként még többen hagynák el a pályát.

A kormány mégis kitart a státusztörvény mellett

– közölte az egyeztetés után Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője, aki elmozdulást leginkább csak a dátumokban lát.

Így módosulhatnak az eredeti tervek

Ahogy arról korábban több ízben is írtunk, a kormány januárban átírta a tanárok kirúgásának szabályait. A módosítás értelmében nem 15 nap áll rendelkezésre a rendkívüli felmentésre, hanem az adott tanév augusztus 1. napjáig bármikor elbocsáthatják azt a pedagógust, aki a kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegte. Az érdekvédő friss fejleményként most ugyanakkor arról számolt be, hogy a kormány mégis tartani fogja a 15 napot.

Az egyeztetésen kiderült az is, hogy a státusztörvény hatálybalépésére vonatkozó június 1-jei dátum sincs kőbe vésve, nagy valószínűséggel tolódni fog a jogviszony-módosítás.

Szintén csúszik a bérrendezés kérdése. Mint ismert, március 31-éig kellett volna elfogadni a béremelésre vonatkozó költségvetési törvénymódosítást, de Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár jelzése szerint az Európai Uniós rugalmas volt ez ügyben.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke Nagy Erzsébet összefoglalóját azzal egészítette ki, hogy a béremelésre ebben a formában nem látnak semmilyen garanciát, az a megérzésük, hogy a kormány azt a státusztörvényhez kívánja igazítani.

„Az új jogviszony miatt elmenekült kollégák felszabaduló béréből akarják fedezni a rendszerben maradók illetményét, vélhetően egy csökkentett létszámmal kalkulálnak” – fejtette ki a szakszervezeti vezető, majd hozzátette: „a kormány valamit titkol, és nem tudjuk egyelőre, hogy mi ez a titok, ami mögé bújva le akarják nyomni a pedagógustársadalom torkán a státusztörvényt”.

Az érdekvédők tájékoztatásukban emlékeztettek, hogy április 24-ére újabb sztrájkot hirdettek. Úgy vélik, hogy a délutáni tárgyalás tükrében a lefújás lehetősége még csak fel sem merülhet.

(Borítókép: Marijan Murat / picture alliance / Getty Images)