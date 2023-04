Az LMP ismét kezdeményezi az akkumulátorgyárakról szóló népszavazást

A politikus az NVB budapesti épülete előtt tartott, online is közvetített sajtótájékoztatóján a kezdeményezést azzal indokolta: Magyarországon már jelenleg is működik két akkumulátorgyár – Gödön és Komáromban – illetve gőzerővel épül a harmadik Iváncsán, ezek kapacitása pedig a következő évtizedekben is bőven fedezi a megújuló energiára való átálláshoz szükséges magyar igényeket. Hangsúlyozta azt is: ezek a gyárak veszélyesek, szennyezőek, „iszonyatos a víz- és energiaigényük, és zavarják a környéken lakókat.

Ilyet épeszű ember a saját lakókörnyezetében nem szeretne, de igazából még az országban sem nagyon

– tette hozzá a politikus az MTI szerint.

Az LMP ezért a meglévő gyárakra a környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok szigorítását, a büntetési tételeknek a megemelését, a szabályok szigorúbb betartatását szorgalmazza, az új gyárakra pedig építési moratóriumot rendelne el.

Az LMP által beadott kezdeményezésben azt kérdezik:

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne lehessen olyan újabb, akkumulátor gyártására szolgáló ipari létesítmény üzembe helyezését engedélyezni, amelynek az üzembe helyezésével az ország területén az éves összesített gyártási kapacitás meghaladja a 2023. december 31-én működő létesítmények összteljesítményét?

Az LMP korábban azzal próbálkozott, hogy ilyen gyárat csak a helyiek jóváhagyása után lehessen létesíteni egy-egy településen, azonban ezt a kérdést az NVB márciusban elutasította. Az LMP fellebbezett a döntéssel szemben. A párt Debrecenben az ott épülő akkumulátorgyár ügyében helyi népszavazást kezdeményezett, a választási bizottságon át is ment a kérdésük, de nem vették fel az aláírásgyűjtéshez szükséges íveket. A kormány akkumulátor nagyhatalmi ambícióiról itt írtunk bővebben.