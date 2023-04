Újra filmet forgat Till Attila

Till Attila elsősorban műsorvezetőként tevékenykedik, azonban filmkészítés sem áll tőle távol. Hét éve mutatta be első saját nagyjátékfilmjét, most pedig úgy tűnik, ismét hasonló projekten dolgozik. A népszerű tévés ugyani a közösségi oldalán jelentette be, hogy filmforgatásba kezdett.

Till Attila több mint 20 éve dolgozik műsorvezetőként, legutóbb a TV2 Sztárban Sztár című műsorban láthatták a nézők. Idén átvehette a legjobb férfi műsorvezetőnek járó díjat is a Televíziós Újságírók Díjának gálaestjén.

A népszerű tévés most közösségi-oldalán jelentette be a hírt, hogy ezúttal filmforgatásba kezdett.

Elkezdtünk egy nagyjátékfilmet forgatni! Ilyet is rég csináltunk! Nagyon élvezzük!

– írta.

Tilla Instagram-oldalán képet is osztott meg új filmje forgatásáról, amelyen a producerrel és az operatőrrel látható. Egyelőre nem árult el további részleteket a projektről.

Till Attila már korábban is foglalkozott filmkészítéssel, 2016-ban mutatta be első saját nagyjátékfilmjét, a Tiszta szívvel című filmet, amelynek ő volt a rendezője és forgatókönyvírója is. A TV2 műsorvezetője ezenkívül több mozifilm elkészítésében is közreműködött.

