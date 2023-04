Ön le tudná hagyni a fogaskerekűt?

Az április 15–16-i hétvégén számtalan programlehetőség kínálkozik. A kultúra szellemében a Kiscelli Tavasz állandó és időszaki kiállításain vehetnek részt, de elutazhatnak az Etyeki Piknikre is, ahol távol a város zajától kapcsolódhatnak ki finom ételek és borok kíséretében. Ha ez nem lenne elég, mutatunk még pár programot.

Április 15-én, szombaton rendezik meg a XVIII. Előzd meg a fogaskerekűt! eseményt. A XII. kerületi, már hagyománnyá vált sportrendezvény célja, ahogy a neve is mutatja, hogy az indulók előbb érjenek át a célvonalon, mint a fogaskerekű vasút. Első hallásra nem tűnik nehéz feladatnak, de valójában a 325 méteres szintemelkedésű, körülbelül 4,5 kilométeres hegymenet még a legedzettebbeket is próbára teszi. Nevezni lehet futva, biciklivel, egyénileg vagy családdal, illetve barátokkal is.

Zöldülő természettel, virágzó cseresznyefával és kulturális programokkal köszöntheti az idei Kiscelli Tavaszt. A barokk kolostorban állandó és időszaki kiállításokon egész nap vezetett parksétával, a belső udvaron zenével és alkotóműhellyel készülnek a szervezők az egész család számára. Bejárhatja az angolparkot, csatlakozhat a kriptatúrához, a gyerekeket pedig ismeretterjesztő kézműves-foglalkozás várja április 15-én.

A Turbinában az újranyitás óta nem sokat lehet pihenni: április 15-én a következő kattogáson a német legenda, Roman Flügel lesz a meghívott vendég.

Kiváló etyeki és vendégborászok, helyi kertek kincsei, házias ételek, kulturális programok, kézművesvásár – a Tavaszi Etyeki Piknik idén április 15–16-án között várja a Gasztrosétányon a tavasz ízeire éhes vendégeket. A Hegedűs Sajtműhelyben sajtkóstolóra és tárlatvezetésre, a Birtok Pince ajtajában koncertre és pincetúrára, a Stelázsi – Kultúrspriccben pedig zongorafestő performance-ra számíthatnak a kilátogatók.

Április 16-án is hazai alkotók lepik el a Fény utcai piacot, egy újabb Makers’ Market eseményen. A dizájnerek alkotásai mellett akusztikus koncertekkel és workshoppal is készülnek a szervezők, és ha elfáradna a nézelődésben, finom falatokról és kávéról gondoskodnak a piac vendéglátóhelyei.

Kevesen hallottak róla, és talán csak a csepeliek ismerik közelről ezt a környéket, pedig a Tamariska-domb már 2012 óta természetvédelmi terület, igazi különlegesség. A fekvése sem mindennapi: a város közepén, a lakótelep és a kertváros között nyújtózik el közel hat hektáron. Két-három órás délutáni bolyongásra tökéletes, de egy piknikre is alkalmas, vagy akár arra, hogy egy könyvvel letelepedjen egy fa alá. A dombvidék növény- és állatvilága páratlan, hangulata pedig vadregényes, így ide egyedül is, társasággal is érdemes eljönni!

