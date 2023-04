Közlekedésbiztonsági programot neveznek el a villamosmegállóban elgázolt 23 éves lányról

Február 19-én, vasárnap hajnalban történt a halálos baleset Budapesten, a Harminckettesek terén, amiről az Index is beszámolt. Egy autó – amelyet egy ittas külföldi állampolgár vezetett – a villamosmegállóban ütött el egy ott várakozó fiatal nőt, aki belehalt sérüléseibe.

Az áldozat édesapja később azt nyilatkozta, hogy szerinte a lánya egy társasági összejövetel után ment volna át a barátjához, amikor a tragédia történt.

„Drága kislányunk elhunytát a rendőröktől tudtuk meg, akik hajnalban kijöttek a lakásunkra, és értesítettek bennünket” – mondta a gyászoló édesapa, aki arról is beszélt, hogy a lánya idén nyáron diplomázott volna le az egyetemen, és mellette tánciskolába is járt.

A II. KERÜLET MOST PEDIG ÚJ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMOT INDÍT, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN HÉT ÚJ TRAFFIPAXOT HELYEZ KI, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJÁRA, A HIDEGKÚTI ÚTRA ÉS A TÖRÖKVÉSZ ÚTRA IS JUT EGY.

Őrsi Gergely a Blikknek adott interjújában elmondta, hogy azért van szükség erre, mert a gyorshajtás és az ittas vezetés az egyik vezető baleseti ok.

Sokan emlékeznek arra, hogy nem olyan régen egy fiatal lány a halálát lelte a Harminckettesek terén. Itt élt közöttünk, a II. kerületben. Akkor megfogadtuk, hogy Boglárka néven – így hívták a fiatal lányt – egy közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési programot hirdetünk. Ennek egyik eleme ez

– fogalmazott a lapnak a polgármester.

Az is kiderült, hogy a programot az önkormányzat szervezi, így ők is fogják kifizetni ennek a költségeit. A helyszínek kiválasztásában pedig a lakossági visszajelzések, a rendőrség észlelései és a saját tapasztalatok is segítettek. A program célja a gyorshajtás visszaszorítása.

A bírságok azonban az államháztartás kasszájába kerülnek majd, így a kerület anyagilag nem, de biztonsági szempontból nagyon sokat profitálhat a programból.

Ez egy komplex program, amelynek része lesz a KRESZ-vizsga támogatása, a kerékpárosok közlekedési ismereteinek növelése és a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele kivilágítással, jelzőlámpával vagy akár »okoszebra« létesítésével. Erről részletesen szombaton adunk tájékoztatást, s akkor avatjuk Boglárka emlékpadját is

– mondta a polgármester.