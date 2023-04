Lemondott Maróth Miklós

Maróth Miklós saját tudományterületén végzett sok évtizedes sikeres munkáját tovább folytatja, emellett egy új, a magyar tudomány fejlesztésére irányuló jelentős program megvalósításán szeretne dolgozni – áll az ELKH közleményében. Az ELKH-t 2019-es létrehozása óta Maróth Miklós vezette.

Egyesek szeretnek ragaszkodni a rég megszokott rosszhoz

– mondta még a napokban a Mandinernek adott interjújában az akkor még az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) vezetője azzal kapcsolatban, hogy korábban nagy visszhangja volt a közalkalmazotti státusz eltörlésének.

Arról is beszélt, hogy az előző rendszer kötöttebb volt, most több lehetőség nyílik a differenciálásra. Ez a kutatóhely-vezetők szabadságát is bővítette, jobban tudják motiválni a munkatársaikat – tette hozzá.

Az elmúlt időszakban 30 százalékkal nőtt az egy éven belül PhD-t szerző kutatók száma, a publikációké is jelentősen emelkedett – fogalmazott.

Közvélemény-kutatást nem végeztek, ám kétségtelen, kezdetben bizalmatlanság övezte az ELKH irányító testületét, viszont az ELKH-t a nemzetközi szakmai szervezetek mára el- és befogadták.

Az új felállásban végre mindenki az alapfeladatra, nevezetesen a kutatásra tud koncentrálni – hangsúlyozta az interjúban. „Ez talán jelzi, milyen léptékről beszélünk, ráadásul az infrastruktúra fejlesztésére nincs sor a költségvetésünkben” – mondta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

