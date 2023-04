Gödör és hullámvölgy – így köszönte meg a polgármester a BEM Center építését

A Bem Center fejlesztése nem lopta be magát sem a környék lakóinak, sem a II. kerület vezetésének szívébe. Nem is nekik épül, de az irodafunkcióból adódó forgalomnövekedéssel nekik kell majd megküzdeniük. Néhány lakosságbarát fejlesztést ugyan a beruházó önként magára vállalt, de kötelezettséget ezekre nem kellett vállalnia. Az év végén már bérlők költözhetnek az irodákba, a helyben élők számára az lesz az igazi teszt. Az épület bokrétaünnepségén jártunk.

Rég jártunk a Bem Projekt bokrétaünnepségénél elkedvetlenítőbb sajtóeseményen. A II. kerületi Bem József térnél lévő egykori Radetzky-laktanyából meghagyott homlokzati épülettorzó (oldalsó szárnyakkal) mára óriási betonmonstrummá lényegült át. Aki kívülről látta, az látta belülről is. Az eseménynek a negyedik emeleti szint adott helyet, az oda vezető lépcsőházban bánatosan csordogált lefelé az esővíz.

A szerkezetkész épület elérte legmagasabb pontját, a csúcspont helyét azonban csak úgy tudtunk azonosítani, hogy egy daruval oda emelték fel a felszalagozott bokrétát. Az ünnepségnek leginkább a meghívott sisakos, kivitelezést végző munkatársak örülhettek, mert az ingyenes sütemények valóban finomak voltak, illetve a környéken lakók, ugyanis ezzel megszűntek a jelentősebb porral és zajjal járó külső munkálatok, így a helyiekre, illetve az ott parkoló autóikra sem leselkedik már veszély.

Őrsi Gergely polgármester – láthatóan önmérsékletről téve tanúságot – mégis úgy méltatta a fejlesztést, hogy abban nem volt sok köszönet.

Őszinte ember vagyok, ezért muszáj erről a hullámvölgyről, a Radetzky-laktanya és a Bem Projekt kapcsán pár szót ejtenem.

A hely 1840-ben kezdődő történetének (erről itt írtunk részletesen) ismertetése után, némi pátosszal megjegyezte, hogy a teret és a helyet sok minden megkülönbözteti egymástól. A térnek száma van, a helynek azonban neve. Ennek az épületnek például Radetzky-laktanya. Nehéz szavait másként értelmezni, mint hogy a fejlesztők a falak lerombolásával a hely történelmét is eldózerolták (jelzés értékkel azért a homlokzati részen az eredeti, dualista kori díszítőelemeket rekonstruálva megtartják).

Őrsi erre később is visszatért amikor jelezte, hogy 2018-ban a kormányzat egy tollvonással visszavágta az épületegyüttes műemléki védettségét a fejlesztés pedig akkor érte el hullámvölgyének legmélyebb pontját, amikor a beruházó Market csoport kilobbizta, hogy a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt kormányzati beruházássá minősítse a szálloda és irodafejlesztést.

Beszéde végig valamiféle kármentő igyekezetet sugárzott, legalábbis ezt tűnt ki a mondandójából, amikor a környéken élők közös "kárpótlására" ajánlott partnerséget az ingatlanfejlesztőknek.

Az érdekünk most az, hogy jó szomszédságban éljünk és emelkedjünk felül régi vitáinkon. Most azon kell dolgozni, hogy a körülményekhez képest a Bem Center a legjobban illeszkedjen be bel-Buda életébe.

A Bem Center több mint 20 ezer négyzetmétert magában foglaló épülettömbje egyébként nem felelne meg a II. kerület építési szabályzatának, a polgármester ezek közül a parkolóhely kapacitást és a beépítettség mértékét fájlalta leginkább. A Margit körút, Viziváros már most is túlterhelt közlekedésére jelenthet újabb csapást a hatalmas irodakomplexum.

Most a kerület azon dolgozik, hogy a Fekete Sas utca Duna felőli végének kétirányúsításával ki lehessen fordulni balra a Bem rakpartra északi irányba. A kiemelt kormányzati beruházás miatt nem kellett a beruházónak településfejlesztési megállapodást kötnie a kerülettel, így Őrsi Gergelyék abba a furcsa helyzetbe kerültek, hogy a már főbb paramétereiben megvalósult beruházásról tarthat(ná)nak lakossági egyeztetést, azaz már csak utólag kérhetik például a környéken élőknek fontos zöldítést, a gépkocsis lakossági várakozás biztosítását a mélygarázsban és az említett forgalomszabályozást is.

Ígéret van arra, hogy ezeket saját költségen megcsinálja a Market, de papír nincs róla.

Azért jó egy polgármesterrel személyesen is beszélgetni, mert így a Bem projekt szónoki emelvényéről elhangzott gondolatainál karakteresebb véleményét is megtudhatjuk. Például azt, hogy egy ilyen épület megújításához közösségi egyeztetések mentén is el lehetett volna jutni, sőt a mindkét fél számára elfogadható szabályozást is le lehetett volna tárgyalni, így kevesebb helyi sérelmet okozva. Őrsi Gergely azt mondja, fogalma sincs arról, hogy mi a beruházásnak az a mozzanata, ami kiemelt nemzetgazdasági érdeket tükröz, több kérdést is feltett ez ügyben, de választ nem kapott rá.

A több tízmillió euró nagyságrendű pénzből (a teljes összeg üzleti titok) 2024 nyarára fejeződik be teljesen a fejlesztés. Makra Sándor a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója 350 parkolóhely kialakításáról beszélt, a szálloda részleghez pedig további 50 tartozik majd, a környék lakosságának itt kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítanának bizonyos napszakban (a munkakezdés idején el kell hagyni), már ha egyáltalán lesz benne szabad hely.

A hotelben két nagy lakosztály lesz a legfelső szinten jókora terasszal, de legfelül működik majd egy tetőbár is. Ezen kívül lesz benne konferencia terem és négy vendéglátóipari helyszín is. A tervek szerint a szálloda öt csillagos konyhája fogja kiszolgálni az irodaház kantinját is.

A Dunára néző műemléki épületrész 127 szobás, ötcsillagos hotellé alakul át, a szállodát a régióban az Intercontinental szállodacsoport boutique brandje, a Kelet-Közép-Európában eddig jelen nem lévő Kimpton üzemelteti majd.

A szerkezetkész állapot elérését követően a kivitelezés az épület látványosabb külső homlokzati munkálataival és a belső terek kialakításával folytatódik.

(Borítókép: Németh Kata / Index)