Az Egyesült Államokban és Európában is napirenden van a fiatalok körében népszerű TikTok korlátozásának, illetve betiltásának a kérdése. A magyar politikát is foglalkoztatja a téma, nemrégiben az LMP kezdeményezte a videómegosztó platform betiltását a 18 éven aluliak számára. A pártokat kérdeztük a videómegosztóval kapcsolatos álláspontjukról.

Napjainkban az életünket behálózzák a különböző közösségi platformok, kikerülni őket annyit jelent, minthogy az ember önkéntes digitális száműzetésbe vonul, amit kevesen vállalnak az összekapcsolt világunkban. Az azonban az egyszerű felhasználó számára már követhetetlen, hogy adataink hol, kinél landolnak, és mire használják fel őket. Nem véletlen, hogy a közösségi platformok használatával kapcsolatban egyre komolyabb aggályok merülnek fel, ha a biztonságról és az adatvédelemről van szó.

Persze, ez a problémás kérdés sem feltétlenül csak az egyszerű felhasználók védelméről szól, a TikTokot leginkább azért tartják trójai falónak a nyugati kormányzatok, mert a platformot Kínában hozták létre, és a felhasználók adatait is ott tárolják. Márpedig a Nyugat, pontosabban az Egyesült Államok és Kína vetélkedése egy új hidegháború küszöbén van, számos elemzés szerint ezt a küszöböt már át is lépték. Egy ilyen világpolitikai szkanderben természetesen az adatgyűjtés is eszköz az ellenfelek számára.

Az Egyesült Államok hadseregében, illetve a kormányzati dolgozóknak meg is tiltották a TikTok telepítését és használatát, ugyanez vonatkozik az Európai Bizottság alkalmazottaira. Számos más országban is hasonló korlátozásokat vezettek be a kormányzati szférában. Kína sem szereti a nyugati keresőrendszereket és közösségi platformokat, így a Google és a Facebook is blokkolva van az országban (bár nem lehetetlen az elérésük), helyettük létrehozták a kínai megfelelőiket.

A Google és a Facebook adatvédelmi hiányosságai egyébként a nyugati országokban sem maradnak kritikátlanul, emellett már annak is komoly szakirodalma van, hogy a különböző platformoknak milyen hatása van a mentális egészségünkre, legfőképpen a fiatalok szellemi fejlődésére.

Az LMP ebből az irányból közelítette meg a témát, szigorítanák a kiskorúak és fiatalkorúak hozzáférését a közösségi oldalakhoz, illetve a 18 év alattiaknak betiltanák a TikTokot. Egy március 31-i dátummal benyújtott határozati javaslatukban többek között a következő szerepel: az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy

szigorítsa a kiskorúak, fiatalkorúak internetes pornográf tartalmakhoz, továbbá a közösségi oldalakhoz való hozzáférését kötelező azonosítással, valamint a TikTok nevű közösségi alkalmazáshoz való csatlakozás korhatárának 18 éves korra történő felemelésével.

Kanász-Nagy Máténak, az LMP frakcióvezető-helyettesének a napokban jelent meg „Tiltsuk be a TikTokot 18 éves kor alatt!” című véleménycikke az Indexen. Az ellenzéki politikus szerint kiemelten foglalkozni kell az online világ szabályozásával, „szembe kell menni a liberális megközelítéssel is”, számos korlátozásra és tiltásra van szükség.

Pszichológiai kutatások sora mutatja ki a közösségi média vagy a videómegosztó alkalmazások káros hatásait, az internet árnyoldalai kiemelten fenyegetik pláne azokat, akik szinte már mobiltelefonnal a kezükben születnek. Itt a megelőzésnek van kiemelt szerepe. Szigorítani kell a kiskorúak, fiatalkorúak pornográf tartalmakhoz, továbbá a közösségi oldalakhoz való hozzáférését kötelező azonosítással. Számos ország gondolkozik ma már a TikTok nevű videómegosztó alkalmazáshoz való csatlakozási korhatár felemelésén. Ez ma 13 év, de szerintünk is fel kell emelni 18 évre

– fogalmazott Kanász-Nagy Máté véleménycikkében.

Azt is írta, hiába állítja a TikTok, hogy megvizsgálja a feltöltött videókat, mégis valahogy nem sikerül gátat szabni azoknak a tartalmaknak, amelyek túlzott szexualitást sugároznak, evészavart okozhatnak, növelik a depresszió kialakulásának esélyét. „És akkor még nem is beszéltünk az agresszióval, önsértéssel vagy akár öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakról” – tette hozzá az LMP-s politikus.

Minden parlamenti párt sajtóosztályát megkerestük a kérdéssel, hogy egyetértenek-e az LMP felvetésével, betiltanák-e 18 év alatt a TikTokot. Arról is érdeklődtünk, hogy a politikusaik használják-e a videómegosztó platformot.

Nem a fiatalokat kell megrendszabályozni

Elsőként a Momentum válaszolt, amely rendszeresen kommunikál a szimpatizánsaival a TikTokon is. A párt szerint nem a fiatalokat kell megrendszabályozni, hanem az óriásplatformokat, mert ma már nagyrészt az algoritmusok határozzák meg, hogy ki kivel, hogyan, mikor, miről beszélhet, mikor mit láthat és mit nem.

„A Momentum EP-képviselői, Donáth Anna és Cseh Katalin is az igazságos óriásplatform-szabályozás mellett állnak ki az Európai Parlamentben. Szerintünk nemzetállami helyett európai szintű óriásplatform-szabályozásra van szükség. Mert azt sem szabad hagynunk, hogy egy helyes törekvés – az óriáscégek működésének rendezése, az európai polgárok védelme – átgondolatlanul még egy eszközt adjon az embereket valójában elnyomó hatalmaknak” – közölte az ellenzéki párt.

A Momentum álláspontja szerint az igazságos európai óriásplatform-szabályozásba bele kell foglalni, hogy:

az óriásplatformok tegyék átláthatóvá az algoritmusaikat, mutassák be, mit miért és miért nem láthatunk; legyen egy független európai szervezet, amihez a felhasználók fordulni tudnak panaszaikkal, és amely kivizsgálja, és ha kell, visszacsinálja az óriásplatformok önhatalmú cenzúráit; minden törlés ellen tiltakozni lehessen nemzeti és európai hatóságnál, minden felfüggesztés perelhető legyen bíróságon; a felhasználók dönthessék el, hogy mikor, kinek és mennyi adatot adnak át; az óriásplatformok előzetesen mérjék fel, hogy milyen módon lehet visszaélni a felületeikkel, és tegyenek jelentést a hatóságoknak a kockázatokról; kötelező legyen biztosítani, hogy az adatok, profilok könnyen letölthetők, költöztethetők legyenek; az óriásplatformoknak legyen kötelező évente részletes jelentést tenniük a kijelölt hatóság felé, hogy miért és milyen tartalmakat távolítottak el vagy korlátoztak.

Mikor lett az LMP-ből boomer?

A Jobbik – Konzervatívok szerint az LMP javaslata technikailag megvalósíthatatlannak, valamint betarthatatlannak tűnik, „és ezt bizonyára ők is tudják”. Közleményükben azt is hozzátették: a digitális korban az ilyen tiltások kontraproduktívak.

Azt viszont valaki mondja meg: mikor lett az egykor fiatal és haladó LMP-s közösségből boomer?

– tette fel a kérdést az ellenzéki párt, amely szerint nem a fiatalok kezéből kellene elsőnek kivenni a TikTokot tiltással, hanem a kormányzati mobilokról kellene eltávolítani vagy tiltani, ahogyan azt már több helyen megtették, és ahogyan azt a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, a Jobbik országgyűlési képviselője, Sas Zoltán is javasolta. „Az adatvédelmi aggályok a TikTokkal kapcsolatban igazoltak, így ezen a téren a kormánynak kötelessége fellépni” – olvasható a Jobbik – Konzervatívok közleményében.

Támogatják a szakmai vitát

Közleményében a Párbeszéd – Zöldek jelezte, hogy politikusaik használják a TikTokot, mégpedig a zöld értékrendjüknek megfelelő üzenetek átadására.

A párt ugyanakkor kiemelten fontosnak tartja a gyermekvédelmi kérdéskört, az ezzel kapcsolatos oktatás és szemléletformálás minden formáját, ennek keretében követeli a már létező, fiatalokat védő jogszabályok maradéktalan betartását és betartatását, valamint támogat minden ehhez kapcsolódó reális szakpolitikai javaslatot, amennyiben azok valóban előremutatóak, életszerűek és nem „a kormányoldal politikai propagandájához” illeszkednek.

A Párbeszéd – Zöldek már részben ismertette család- és gyermekvédelmi javaslatait, amelyeket folyamatosan nyújtunk be a parlamentnek. Ezekben kiemelten javasoljuk a gyermekvédelmi jelzőrendszer erősítését, a gyónási titok által jelenleg elfedett szexuális abúzusok feltárását, és a kiskorúak elleni szexuális visszaélés tényállásának szigorítását, különös tekintettel az iskolákra és a nevelési intézményekre. Egyúttal hangsúlyozzuk azt is, hogy a Párbeszéd – Zöldek társadalmi víziójának középpontjában a fiatalok vonatkozásában is a felelős, autonóm, kultúrateremtő ember áll, ezért nem kizárólag az automatikus tiltásban, hanem a kultúraváltásban látjuk a helyes irányt

– közölte a zöld párt.

Álláspontjuk az, hogy a TikTok 18 év alatti betiltását és a pornográf tartalmakhoz való hozzáférés tiltását – az LMP határozati javaslatában foglaltak szerint – kidolgozatlan, de továbbgondolásra érdemes javaslatoknak tartják, ezért támogatják, hogy az Országgyűlés tárgysorozatba vegye a javaslatot, és arról a plenáris ülésen szakmai vitát folytassanak.

Fontos a prevenció

Az MSZP politikusai között is vannak olyanok, akik használják a TikTokot. Kunhalmi Ágnes, a szocialista párt társelnöke a 16 éves korhatárt tartaná reálisnak azzal együtt, hogy ennyire csökkentené a választójogi korhatárt is, miközben a tankötelezettségi korhatárt 18 évre emelné.

A közleményben továbbá úgy fogalmaztak: a prevencióra sokkal nagyobb figyelmet kellene a kormánynak fordítania, és többet költenie ezen a területen, hogy az interneten fellelhető tartalmakat fogyasztó gyerekek a rájuk leselkedő veszélyekkel is tisztában legyenek, felelősen tudják használni a netes tartalmakat, ugyanakkor védeni kell őket a kihasználásuk ellen.

A Demokratikus Koalíció nem reagált a megkeresésünkre, a Mi Hazánk választ ígért, de az végül nem érkezett meg cikkünk megjelenéséig.

Ősszel jöhet a gyermekvédelmi javaslat

A Fidesz-frakció röviden, egy mondatban válaszolt, a sajtóosztályuk közölte:

Számos más gyermekvédelmi javaslat mellett az LMP felvetését is megvizsgáljuk, és a frakció ki fogja alakítani az álláspontját.

Februári évértékelőjén Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarországon kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerének, és ehhez a még hiányzó jogszabályok is meglesznek. A Fidesz és a KDNP februári közös frakcióülése után tartott sajtótájékoztatón az Index kérdésére válaszolva Kocsis Máté frakcióvezető arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat tesznek majd a gyermekvédelem ügyében. Konkrétumokat még nem tudott mondani a javaslatról, de azt elárulta, hogy az őszi ülésszakon nyújthatják be. „A gyermekvédelem rendszerét és szabályait szigorítani kell. Durva európai és hazai viták lesznek” – jelentette ki Kocsis Máté.

A március 23-i Kormányinfón megkérdezték Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert: vizsgálja-e a kormány, hogy a TikTok milyen nemzetbiztonsági kockázatokat rejt, mivel több országban betiltották a használatát a kormánytisztviselők, illetve hivatalnokok részére. A miniszter azt válaszolta, hogy ha a nemzetbiztonsági szervek kockázatot jeleznek, akkor a kormány majd foglalkozik a kérdéssel, de a TikTokkal kapcsolatban nem történt ilyen.

Ön betiltaná a TikTokot Magyarországon? Igen, mert káros és veszélyes.

Csak a 18 éven aluliak számára tiltanám be.

Csak a kormányzati és hivatali dolgozóknak tiltanám meg.

Nem, mert használom és szeretem.

(Borítókép: Westend61 / Getty Images)