Így emlékeztek meg a politikusok a holokauszt magyarországi áldozatairól

A Magyar Országgyűlés még 2000-ben döntött úgy, hogy 2001. április 16-tól ez a dátum minden évben a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját jelentse. Azért erre a dátumra esett a választás, mert 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása. A holokauszt magyar áldozatainak száma átlépi az 500 ezer főt.

A javaslatot pedig a budapesti gettó felszabadításának 55. évfordulóján, 2000. január 18-án nyújtották be, ezért az iskolákban minden évben április 16-án meg kell emlékezni a holokausztról.

A kormánypártok oldaláról többen is megemlékeztek a mai napról, többek között Novák Katalin köztársasági elnök, Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is tett közzé bejegyzést. Ahogyan a KDNP Facebook-oldala is.

Kovács Zoltán bejegyzésében azt írta:

Törekedjünk arra, hogy soha többé ne lehessen kirekeszteni, meggyalázni, meggyilkolni embereket származásuk vagy vallásuk miatt.

Azonban a magyar parlamentben a héten elfogadták a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvénymódosító javaslatot, ami lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy névtelenül tehessenek bejelentést a hatóságoknál, ha például arról van tudomásuk, hogy sérül a gyermekek születési nemnek megfelelő önazonossághoz való joga.

Az ellenzék is megemlékezett

Az ellenzéki pártok többsége is megemlékezett az áldozatokról. A Párbeszéd – Zöldek még önvizsgálatot is tartott az emléknap alkalmából. Szerintük manapság igazán el lehet képzelni, milyen az, ha egy közösség nyomás alatt van.

Mi a Párbeszéd – ZÖLDEK-ben értjük a sokszorosan csalódott és kiábrándult választók motivációját, ezért még keményebben dolgozunk azon, hogy olyan, hiteles alternatívát nyújtsunk, amely nem a gyűlölet, hanem az elfogadás talaján áll. Mi nem a származás, hanem a tettek alapján ítélünk. Tudjuk, hogy nem mások hibáztatása, megbélyegzése és kirekesztése, hanem a kölcsönös tisztelet és a közös munka vezet sikerre egy országot

– olvasható bejegyzésükben.

Az ellenzéki pártok közül érdekes volt még, hogy Gyöngyösi Márton is megemlékezett, miután kisebb botrány alakult ki abból, hogy részt vett egy szédervacsorán.

A Jobbik–Konzervatívok azért küzd a gyűlölet politikája és az uszító propaganda ellen, hogy hasonló népirtás soha többé ne ismétlődhessék meg

– olvasható a politikus bejegyzésében.

Az egyetlen ellenzéki párt, amelyik parlamenti frakcióval rendelkezik, mégsem emlékezett meg, a Mi Hazánk. Bár több poszt is megjelent az emléknapon a Facebook-oldalukon, de egy szó sem esett az áldozatokról. Amennyiben a nap folyamán mégis posztolnának, cikkünket frissítjük.