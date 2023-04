Hét vármegyére kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap főként a Dunántúlon, a Duna–Tisza-közén és délkeleten alakulhat ki eső, zápor és akár egy-egy zivatar is. Az intenzívebb gócokban apróbb szemű jég is eshet, míg az északi-északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A nappali maximumok 10 és 21 fok között alakulnak.

Vasárnap sok felhő lesz felettünk, de keleten, északkeleten és helyenként északon naposabb időszakokra is számíthatunk. A Dunántúlon, a Duna–Tisza-közén és délkeleten még többfelé kialakulhat eső, zápor, egy-egy zivatar is. Élénk, helyenként erős lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalra, reggelre néhol pára, köd képződhet – írja az Időkép.

Hajnalban 1 és 8, délután 10 és 21 fok között alakulhat a hőmérséklet, nyugaton, délnyugaton maradhat hűvösebb az idő.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra hét vármegyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Somogy

és Tolna vármegyében.

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint vasárnap időjárási front nem lesz felettünk, de a sokfelé fülledt, csapadékos időben különféle panaszok ezen a napon is jelentkezhetnek. A fülledtség légszomjat, nehézlégzést okozhat. Ugyanakkor fejfájás, migrén, vérnyomásproblémák, keringési panaszok, alvászavarok, dekoncentráltság, tompaság továbbra is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

Nem tágítanak a zivatarok

Hétfőn több tájegységünkön számíthatunk időnként esőre, záporokra, zivatarokra. Sokfelé lesz élénk, erős az északias szél. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen lehűlhet a levegő.

Kedden még többfelé előfordulhat átmeneti jelleggel eső, zápor, zivatar. Az élénk, erős északi-északkeleti szélben 16 és 21 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.

Szerdán és csütörtökön már több napsütésre számíthatunk, de elszórtan záporok, zivatarok még mindig kialakulhatnak a magasba törő gomolyfelhőkből. Szerdán sokfelé lesz élénk, erős az északi-északkeleti szél, csütörtökön már csak északon, északkeleten valószínű szeles idő. Szerdán 13 és 19, csütörtökön 15 és 20 fok közé melegedhet a levegő.