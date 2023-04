Szili Katalin: Kevés olyan politikus van, aki ennyi ütést kapott, mint én

Szili Katalin korábbi szocialista házelnök március végén jelentette be, hogy csatlakozik a KDNP-hez, most pedig hosszasabb magyarázattal is szolgált a döntésével kapcsolatban. Szerinte ő nem változott semmit, korábban keresztény ember volt, aki a nemzetben hitt. Az is kiderült, hogy Kövér Lászlóval jó kapcsolatot ápol.