Vaddisznók tartják rettegésben egy vidéki nagyváros lakosait

Egész Salgótarjánban szabadon garázdálkodnak a vaddisznók, emiatt a helyiek nem merik kiengedni a gyermekeiket játszani az utcára. De nemcsak a gyermekesek, hanem a kutyatulajdonosok is félnek, mert amikor sétáltatják az ebeket, akkor a vaddisznók gyakran megkergetik őket. Egy szakértő szerint a vaddisznók akár veszélyesek is lehetnek az emberekre.

Salgótarján utcáin korábban is találkozhattak már a lakók egy vaddisznóval, azonban most az egész városban felbukkanhatnak a vaddisznók családostól.

A helyiek elmondása szerint az egyik vaddisznót már tavaly is látták a településen, de most több a vaddisznó a városban. Már kezdik megszokni őket, azonban a kutyájukat sétáltató emberek gyakran kénytelenek felvenni a házi kedvencüket, mert a disznók megkergetik.

Bár a helyiek nagyobb része nem félti magát az állatoktól, a gyermekeiket igen, főleg mivel a disznók napközben is a település utcáin garázdálkodnak. A Tényeknek nyilatkozó szakértő szerint nem ok nélkül félnek a lakosok, mert különösen veszélyesek is lehetnek.

Főleg akkor lehetnek veszélyesek, amikor kismalacai születnek a kocáknak, ugyanis mint a szakértő mondta, mindenki szereti a csíkos kismalacokat, de a legjobban az anyja szereti őket, így amikor a koca veszélyt érez, támadásba lendül.

A helyiek közül sokan úgy etetik a kóbor macskákat, hogy ételt tesznek ki a házuk mellé, ami odacsalogathatja a disznókat, amelyek így a város egész területén élelem után kutatnak. De mindent megesznek az állatok, ami eléjük kerül.