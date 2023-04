Napok óta halott lehetett a csomagtartóban talált kétéves kisfiú

Szombat hajnalban a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnál jelentkezett egy pár azzal, hogy az autójuk csomagtartójában egy halott kisfiú van. Később kiderült, hogy az autóban egy másik, sérült gyermeket (egy egyéves kislányt) is találtak a rendőrök, valamint az is, hogy ki volt a halott gyermek édesanyja.

A Tényeknek azóta sikerült beszélnie a kisfiú nagyanyjával, aki elmondta, a nevelőszülők azt állították, hogy a kisfiú evés közben megfulladt egy lenyelt csont miatt. Mint mondta, a rendőrség vele az eddigi vizsgálati eredmények alapján azt is közölte, hogy

unokája már több napja, akár szerda óta is halott lehetett.

Mint kiderült, a gyermekeket januárban emelték ki az anyagi gondokkal küzdő családból, 17 éves édesanyjukkal és harmadik kistestvérrel együtt. A nagymama azt is elmondta, hogy amikor láthatták a gyerekeket, mindig sérüléseket találtak a kicsiken, amiből arra következtettek, hogy a nevelőszüleik verhették őket. A sebekről, horzsolásokról a nevelőszülők azt mondták, hogy azokat az autó biztonsági öve okozta.

Hozzátette, a nevelők gyakran a láthatás alól is kibújtak különböző kifogásokkal. Az édesanya legutóbb pénteken hívta a nevelőanyát, de ő akkor azt mondta, hogy kórházban van.

A nagymama végül azt is elmondta, nem érti, hogy ha a gyermek valóban megfulladt, akkor miért nem hívták ki rögtön a mentőt. Családja szerint tehát nem baleset okozta a gyermek halálát, és az eset után az édesanyja szeretnék visszakapni gyermekeit a nevelőszülőktől.

Legalább két napig az autóban volt a holttest

Mindeközben az is kiderült, hogy a nevelőszülők Baktalórántházáról költöztek be Nyíregyházára, két saját gyermekük is van, és a nő jelenleg is várandós. A Blikknek sikerült beszélnie a nevelőanya nagymamájával, aki azt mondta:

Szörnyű az egész. Beszélni is alig vagyok képes. Úgy tudom, a kisfiú valamilyen húst fogyasztott, egy csontot pedig olyan szerencsétlenül nyelt le, hogy a torkán akadt szegénynek, amitől megfulladt. Az unokám ugyan próbálta kivenni, de sokkot kapott és már nem sikerült neki. A kezei között halt meg a gyerek.

Hozzátette azt is, hogy a nő ezután „annyira összeomlott és megzavarodott, hogy a holttestet betette az autójába, majd két napig kocsikázott vele Nyíregyházán. Az elhunyt gyermek a csomagtartóban feküdt, de az egyéves kislány is vele volt. Közben a férje az anyósának telefonálgatott, tud-e valamit a hollétéről. Aztán nagy nehezen sikerült utolérnie a feleségét, s akkor értesült arról, mi történt”, és ezután mentek a rendőrségre.

A Blikk azt is közölte, hogy információik szerint a szakemberek is bántalmazásra utaló jeleket találtak a gyermekek testén. A nevelőszülők környezete viszont képtelenségnek tartja, hogy az édesanya kezet emelt volna rájuk.