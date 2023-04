Kommandósok rontottak be egy családi házba a svájci farkas ügyében

Az egész ország nyomon követte az M237 kódszámú farkast, amely egy év alatt több száz kilométert megtéve Svájctól egészen Magyarországig vándorolt. A ragadozó vándorútja azonban Hidasnémeti környékén érhetett véget, ahol az állat jeladós nyakörvét megtalálták. A tetemet továbbra is nagy erőkkel keresik.

A lelőtt farkas ügyében büntetőeljárás is indult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a jelenlegi információk alapján úgy tűnik, egy szabolcsi vállalkozó lőhette le az állatot. A Büntető törvénykönyv három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti a természetkárosítást, a fokozottan védett állatok elpusztítását.

A Blikk információi szerint N. György lehetett az illető, aki lelőhette a ragadozót. A rendőrök rajta is akartak ütni a húsvéti hétvégén, ám eltévesztették a házszámot. A lap megkereste a házat, ahova a kommandósok tévesen berontottak, és a tulajdonos elmondta: annak idején elrontottak valamit, mert a népesség-nyilvántartóban az szerepel, hogy a férfi ott lakik, így a levelei is oda érkeznek be. Valójában N. György hétvégi házához az épület mögötti földúton lehet felmenni, légvonalban néhány száz méterre állnak egymástól.

Ránk törtek a kommandósok a lelőtt farkas miatt. Húsvétkor, szombat este az egész családdal éppen vacsorázni készültünk, itt volt a lányom, a vejem és a hétéves kis unokám is, amikor hirtelen elkezdtek dörömbölni az ajtón, hogy itt a rendőrség, azonnal nyissuk ki. Teljesen megdöbbentünk

– mesélte a 70 éves asszony.

Mint mondta, megmutatták az igazolványukat, majd felvilágosította a hatóságokat, hogy téves a házszám. Kiderült az is, hogy a rendőrök egy létrán keresztül másztak át a kapun, és a ház előtt öt-hat autó is parkolt, valamint gépfegyver is volt náluk.

A lap úgy tudja, a férfi az erdőgazdálkodás mellett méhészettel is foglalkozik, és az elmúlt években a közeli erdőséget felvásárolta, illetve rendszeresen vadászott is a környéken. Amióta viszont a botrány kirobbant, valóságos közellenséggé vált, és halálos fenyegetéseket is kap. Gyanúsítotti kihallgatásról egyelőre nincs hír, azonban a portál szerint N. Györgynél házkutatást tartottak és bűncselekményre utaló bizonyítékot is találtak.