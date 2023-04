Tizennyolc éves lányt kényszerített prostitúcióra egy budapesti férfi

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a nehéz családi és anyagi helyzetben élő, munkahellyel nem rendelkező, sodródó életvitelű 18 éves lány 2019 júliusában ismerkedett meg Budapesten a vádlottal, majd nemsokára össze is költöztek, mert a lány vonzódni kezdett a férfihoz.

Néhány nappal később a vádlott rávette a sértettet, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen, és így ezzel tegyenek szert rendszeres bevételre, melynek érdekében róla erotikus fotókat készített, azokat internetes szexhirdetésekre tette fel, majd a lány internetes profilját is rendszeresen kezelte.

A sértett különböző belvárosi lakásokban biztosította a szexuális szolgáltatásokat az ügyfeleknek, akiktől a vádlott által előre meghatározott összegeket kért el, majd a két hónap alatt így megszerzett mintegy 4 millió forintos bevételét teljes egészében a vádlottnak adta.

A sértettet, aki az elvártak szerint naponta 5-15 ügyfelet is fogadott, a vádlott rendszeresen kábítószerrel – marihuanával és amfetaminnal – is ellátta, valamint a lány tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérte. Ha a közösen használt lakást elhagyta, a bejárati ajtót a sértettre zárta, valamint mobiltelefonját is elvette, amennyiben pedig a prostitúcióval kapcsolatos elvárásainak ellenállt, arcon ütötte, vagy megalázta, és így törte meg az ellenállását.

A sértettnek végül – két hónap után – 2019 szeptemberében sikerült megszöknie, amikor feljelentést is tett a rendőrségen.

A főügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető minősített emberkereskedelem bűntette, valamint kábítószer-kereskedelem vétsége miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken és a vádiratban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.