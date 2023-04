Fedett nyomozó buktatta le az iskolai lövöldözésre készülő miskolci fiút

Csetelés közben árulta el terveit az a 17 éves miskolci fiú, akit még április elején vittek el otthonából a TEK kommandósai. Ötven gyerekkel és magával is végzett volna Levente a gyanú szerint, de védője és édesanyja szerint ezek a tervek soha nem valósultak volna meg.

A bíróságtól bocsánatot kért, védője szerint csak az előkészületnek az előkészülete valósult meg annak a 17 éves miskolci fiúnak az ügyében, aki merényletre készült. Édesanyja állítja, hogy fia soha még csak meg se ütött senkit, a 17 éves Levente ügyével az RTL Házon kívül műsorában foglalkoztak részletesebben.

Ahogy az ismert, április elején a TEK munkatársai szálltak ki az otthonánál, miután több jel is arra utalt, hogy iskolai lövöldözésre készülhet a kamasz.

A műsorban megszólalt Levente ügyvédje, dr. Lichy József is, aki elmondta: a fiúnak nem volt fegyvere, és nem is tudott volna szerezni egyet se, mert a szobáját is alig hagyta el.

Szerinte előkészület nem, csak az előkészület előkészülete történt meg.

Ennek a school shot elnevezésű műfajnak világszerte vannak követői, félig-meddig szektaszerűen kommunikálnak egymás között.

Ez a srác az én érzésem szerint ennek a bűvkörébe került bele, nagyobbrészt megfelelési kényszer által

– fogalmazott dr. Lichy József.

Az ügyvéd hozzáteszi, hogy egy fedett nyomozó buktatta le Leventét, provokatív kérdései csak úgy záporoztak a tinédzser irányába, aki egyre jobban belelovalta magát a válaszadásba.

A fiú édesanyját is megdöbbentették a vádak. Henrietta szerint Levente nagyszüleinek halála megviselte a fiút, és egy buszra nem mer felszállni, nemhogy osztályterembe lépni.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a 17 éves miskolci fiú tervéről megdöbbentő részletek derültek ki.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, a fiú a bejegyzésekben azt írta, számára az iskolai lövöldözésre a legalkalmasabb hely a volt általános iskolája, hiszen közel van a lakóhelyéhez, könnyen elérheti, az iskolaépületben pedig a belső teret ismeri, tudja, hogyan kell ott közlekedni.

AZT IS LEÍRTA, HOGY AMENNYIBEN A GONDNOK ELLENSZEGÜLNE, ÉS MEG AKARNÁ AKADÁLYOZNI A BEJUTÁSÁT, AKKOR FEGYVERT HASZNÁLNA ELLENE.

„Hétéves gyerekeket akart megtámadni, mert azokkal könnyebb, mint a kamasz tanulókkal, hiszen nem állnak úgy ellen. Az osztálytermekről is tudta, hogy általában 20-25 fősek, ezért akart legalább két osztályterembe bemenni, mert akkor akár 50 diákkal szemben is használhatna fegyvert, ennyi életet kiolthatna” – osztotta meg a részleteket Jogg Zsolt.

A szóvivő hozzátette: az volt a terv, hogy a fiú a cselekmény befejeztével magával is végez, de ha nem lett volna elég bátorsága, akkor a rendőrökre lőtt volna. Azt is kitervelte, milyen ruhát visel majd, és részletezte, melyik fegyver lenne a legmegfelelőbb.

A fiú kifejtette továbbá, hogy szuicid hajlamai vannak, írt öngyilkossági kísérletekről, hogy nincs jövőképe, szociális fóbiája van, nem tud dolgozni, iskolába járni sem, és nem várt semmit az élettől.

