Bajban a főváros, Karácsony Gergely bejelentette a válságcsomag intézkedéseit

Karácsony Gergely szerdán ismertette a fővárosi túlélőprogram több pontját, amelyek között átütemezések és hitelfelvétel szerepel, valamint adóbefizetési halasztást is kérnek. A Fidesz szerint Gyurcsány utasítását hajtja végre a főpolgármester.

„A fővárosi önkormányzat felfüggeszti a kormány finanszírozását az elkövetkező hónapokban” – jelentette be Karácsony Gergely egy sajtótájékoztatón.

A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy

egy intézkedési csomag nélkül már az idei évet sem tudnánk végigcsinálni, veszélybe került a városi közszolgáltatások finanszírozása.

Karácsony Gergely egyik helyettesét, Kiss Ambrust kérte az intézkedési csomag összeállítására, amelynek két alapelve van:

A városi közszolgáltatások nem sérülhetnek, nem büntethetik a budapestieket.

Fel sem merülhet olyan helyzet, hogy a főváros kötelékében dolgozók fizetése bármilyen szempontból veszélybe kerülhessen.

A főpolgármester úgy érzi, hogy a város jól teljesített a járványhelyzetben, valamint az energiaválságban is,

A városvezető elmondta: van azonban egy olyan válság, „amit nem tudunk és nem is akarunk megoldani, ez a válság belpolitikai természetű”. Abból származik, hogy a magyar kormány láthatóan elkötelezte magát egy Budapest-ellenes politika mellett – jegyezte meg.

Karácsony Gergely arra emlékeztetett, 2019-ben, amikor megnyerte a választást, Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy az új városvezetés olyan együttműködésre számíthat a kormánnyal, mint a korábbi. A főpolgármester reggelig tudná sorolni azokat az intézkedéseket, amelyek felülírták ezt a kijelentést, és „azokat is, amelyek indokolatlanul és pont a legnehezebb helyzetben csorbították a főváros pénzügyi mozgásterét”.

Egy ilyet is kiemelt: 2018-ban, Tarlós István utolsó teljes hivatali évében a fővárosi önkormányzat ötmilliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetett, ez idén 58 milliárd forint.

A főpolgármester elmondta, hogy 2018-ban a fővárosi és a központi költségvetés viszonylatában a kormány finanszírozta a fővárost, nagyjából húszmilliárd forintos többlettel, ez a szám ma már negatív, és mínusz huszonötmilliárd forintot mutat.

Az intézkedések

Karácsony Gergely több intézkedést is bejelentett:

Szigorú likviditási menetrendje lesz a fővárosi cégeknek és intézményeknek, 15 milliárd forint működési kiadást ütemeznek át.

A közösségi közlekedés működésének megőrzése érdekében a BKK 24 milliárd forint hitelt fog felvenni. Ezt szeptemberben törlesztik.

A fejlesztések ütemezését úgy alakítják át, hogy a kifizetések az év utolsó felében legyenek, ez érintheti a Lánchíd felújítását is.

Fenntartják az energiamegtakarítási programot.

Karácsony Gergely olyan pontokat is felsorolt, amelyekhez a kormányra is szükség van:

Bevasalnák a kormányon azokat a kintlévőségeiket, amelyeket Karácsony Gergely szerint a jogszabályok alapján már meg kellett volna kapniuk.

A főpolgármester beszélt arról is, hogy a fővárosi önkormányzat semmilyen rezsitámogatásban nem részesült.

Megemlítette a Lánchíd felújítását érintő hatmilliárd forintot is.

Azzal a 11 milliárd forinttal, amiből trolibuszokat vásároltak, uniós támogatásból el kell tudniuk számolni.

16,6 milliárd forintos fejlesztési hitelt vennének fel, amihez kormányzati engedély kell.

Karácsony Gergely bejelentette azt is, hogy az adóhivatalnál kezdeményezni fogják a fővárosi befizetések felfüggesztését. Ezzel kapcsolatban leszögezte, nem arról van szó, hogy nem szeretnék befizetni az adókat, de nem tudják befizetni, ezért átütemezést kezdeményeznek.

A főpolgármester kifejtette azt is, törvénytelennek tartják, hogy a főváros kevesebb működési támogatást kap az államtól, mint amennyit szolidaritási adóként befizetnek. Karácsony Gergely az Alaptörvényre és az önkormányzati törvényre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok bevételei nem elvonhatók, de ezzel az aránytalansággal adóbevételt vonnak el Budapesttől, a csökkentés érdekében pert indítanak.

A szolidaritási hozzájárulásnak azt a részét, amit a főváros törvényesnek tart, befizetik, de azt, amelyiket vitatják, nem tudják és nem is akarják befizetni. Karácsony Gergely végül azt is közölte, hogy a budapestiek véleményét is ki fogják kérni a válságcsomaggal és más ügyekkel kapcsolatban.

A Fidesz-KDNP városházi frakcióvezetője az elhangzottakra reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy míg 2016 és 2019 között a főváros iparűzési adóbevétele 566,3 milliárd forint volt, Karácsony Gergely időszakában, 2020 és (a tervezett 2023-as számokat is beleértve) 2023 között 767 milliárd, azaz több mint 201 milliárdos többlet mutatkozik. Wintermantel Zsolt arra is emlékeztetett, hogy Tarlós István 214,2 milliárd forintos megtakarítással adta át a főváros vezetését három és fél évvel ezelőtt.

Összességében tehát több, mint 414 milliárddal gazdálkodhat Budapest, csakhogy az emelkedő adóbevételek ellenére a pénzügyi tartalékot Karácsony Gergelyék mára felélték.

A szolidaritási adó egy részének be nem fizetését úgy kommentálta, hogy senki sem buzdíthat törvénysértésre senkit, még egy önkormányzati vezető se, mert az bűncselekmény. A főpolgármester bejelentését a Gyurcsány Ferenc által megfogalmazott elvárással magyarázta. A DK vezetője egy rádió interjúban azt rótta fel a főpolgármesternek, hogy pozícióját nem kellő súllyal használja fel Budapesten a kormány elleni harchoz. Wintermantel Zsolt szerint az igazodásnak ez volt most az első lépése.