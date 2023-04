Ismét megszólal a kormány

Április 20-án, csütörtökön 9.30-as kezdettel ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében.

Szerdán egyébként ülésezett is a kabinet, melyről Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt, hozzátéve: hosszú napnak ígérkezik a szerdai. Noha a meghívóban konkrét témák nem szerepeltek, de nagy valószínűséggel szó lesz majd az ukrajnai élelmiszer-behozatalról, Budapest gazdasági helyzetéről, valamint az árstop kérdéséről is.

Legutóbb április 6-án tartott sajtótájékoztatót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra, akkor az Európai Unióval való vita, a NATO-bővítés és a pedagógusok béréről is szó esett, ahogy terítékre került az élelmiszerárstop meghosszabbítása is, melyre a miniszterelnök is kitért múlt pénteken a Kossuth rádióban.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2023. április 6-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)