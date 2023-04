A kormány korábbi ígéretét kéri számon az ellenzéki párt

Növelni kell az erdők területét, és törekedni kell arra, hogy minél nagyobb arányban legyenek természetes, őshonos erdők – mondta szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

A politikus emlékeztetett az Európai Unió 2050-re esedékes klímasemlegességi célkitűzésére, vagyis ekkorra már csak annyi szén-dioxidot termelhet a közösség, amennyit az erdők és a növényekkel borított területek képesek elnyelni.

Ehhez nemcsak a szén-dioxid-kibocsátást kell csökkenteni, de az erdők területét is növelni kell – hangsúlyozta Schmuck Erzsébet.