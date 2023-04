Minden idők negyedik legnagyobb lottónyereménye a tét, de mit lehet tudni a hatmilliárdos rekorderről?

A hétvégi ötöslottó-sorsoláson ismét rendkívül komoly a tét, ugyanis egy jól ikszelő játékos akár 4,393 milliárd forintot is bezsebelhet. De kik voltak olyan szerencsések, hogy még ennél is többet vihettek haza, és mit lehet tudni a 6,4 milliárdot elhappoló nyertesről?

Amennyiben a hétvégén kihúzzák mind az öt számát, az újdonsült milliárdos amellett, hogy rendkívül komoly vagyonra tesz szert, a szerencsejátékosok között is igazán elit társaságba kerülhet, a közel 4,4 milliárdos nyereménnyel ugyanis éppen csak lecsúszna minden idők legnagyobb ötöslottó-nyereményeinek dobogójáról. A toplistán azonban így sem kell majd szerénykednie.

A toplista harmadik helyezettje még 2015-ben, a 22. héten adott fel telitalálatos szelvényt, aminek köszönhetően a hazai nyertesek bronzérmese lett 5 milliárd 49 millió forintos nyereményével.

Nem maradt le sokkal az ezüstérmestől, ugyanis egy szerencsés még 2003-ban, a 48. héten 5 milliárd 92 millió forinttal lett gazdagabb – ami, gondoljunk csak bele, mennyivel többet ért akkoriban, mint a későbbi nyertesek hasonló összegű pénznyereménye.

A lista élén a 2020-as év 13. hetének nyertese áll, aki szerencséjének köszönhetően hazavihette minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét, a 6,4 milliárd forintos összeget.

De mit lehet tudni a hazai lottónyeremények császáráról?

Véletlenszerű számok, vidéki tippelő

2020. március 28-án sorsolták ki az ötöslottó heti nyerőszámait, a 20, 33, 39, 50, 64 számsor pedig pontosan megegyezett egyetlen játékos szelvényének tippjeivel, a szerencsés ikszelő 6,4 milliárd forinttal lett gazdagabb.

Miután vélhetően jó pár pezsgősüveg kiürült otthon, ahogy a szabályzat is írja, 90 napon belül kellett jelentkeznie a nyereményért a Szerencsejáték Zrt.-nél, ami a rekordösszeg esetében magától értetődően szinte azonnal meg is történt.

Mint kiderült,

a játékos vidéken adta fel a milliárdokat érő szelvényt, amelyet önállóan, véletlenszerűen kiválasztott számok megjelölésével játszott meg.

Bár Magyarországon a nyertes nem köteles megosztani örömét ország-világgal, a Szerencsejáték Zrt. lehetőséget biztosít egy úgynevezett anonim nyerteskérdőív kitöltésére, amelyből többek között fény derülhet arra, hol adta fel a szelvényt, milyen sűrűn és milyen számokkal szokott játszani az – írja a Növekedés.

Ebből derült ki az is, hogy a nyertes az interneten értesült arról, hogy nyert, az örömhírt pedig először a párjával osztotta meg.

Ahogy arról akkor az Index is beszámolt, annak ellenére hogy sokan tényleg már hosszú évtizedek óta a több száz milliós vagy milliárdos nyereményért adják fel hetente a szelvényeket, a rekorder nem lottózott állandóan, mindössze alkalmanként tette próbára a szerencséjét.

És hogy mire költötte 6,4 milliárdot?

Vélhetően a pénzből a mai napig csurran-cseppen azért valamennyi a szerencsés háza táján, a nyertes az összeg átvételekor azt mondta, tárgyi dolgokra, így autóra és lakásra biztosan költ majd a jackpotból, de befektetni is fog, amihez pénzügyi tanácsadó segítségét is igénybe veszi majd. Emellett úgy nyilatkozott, szűkebb családja is részesül majd az összegből.

