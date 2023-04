Kiverte a biztosítékot a kormány új terve, de még nem látni, mi valósul meg belőle

A tanév a nyár közepéig is elhúzódhat, az órarend év közben is módosítható, a napi munkaidő akár tizenkét óra is lehet, igaz, némi kitétellel, de az alapszabadság ugyanakkor nőne – többek között ezeket a javaslatokat tartalmazza a státusztörvény-tervezet, amely hetek óta borzolja a kedélyeket. Bár mára már több mint 4500 pedagógus jelezte, hogy az új szabályozás bevezetése esetén távozik, a kormány egyelőre kitart a változások mellett, álláspontjuk szerint ugyanis a jogállás módosítása az oktatási intézmények dolgozóinak és diákjainak is előnyös helyzetet teremt.