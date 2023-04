A kormány figyeli a nagy élelmiszerláncok árpolitikáját, és június 30-ig meghosszabbította az árstopokat – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a nyárra lehet áttörés a hazai infláció letörésében. Új inflációmérséklő eszközt is bevet a kabinet. Összefoglaló.

A kormány június 30-ig meghosszabbította az árstopokat, mert amíg az orosz–ukrán háború tart, és szankciók vannak, addig infláció is lesz. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón megerősítette: a kabinet célja, hogy decemberre egy számjegyűre szorítsa le az inflációt. Éppen ezért folyamatosan figyelik a nagy élelmiszerláncok árpolitikáját.

Kötelezővé teszik az akciókat

Az árstoprazziáról Szentkirályi Alexandra elmondta: a kormány be is tartatja az ársapkákra vonatkozó szabályokat. Mindenkinek biztosítani kell az előírt készletet az előírt áron. A kormányszóvivő ismertette, hogy az árstopok bevezetése óta több mint hatezer üzletet ellenőriztek. Itt azonban nem áll meg a kormány, görög és francia mintára akciók meghirdetésére kötelezi a folytatásban a kereskedelmi vállalkozásokat.

A részletszabályok kidolgozása még zajlik, de várhatóan július 1-től a nagyobb árbevételű áruházláncoknál az alapvető élelmiszereket mintegy 20 kategóriába kell besorolni, a kereskedőknek pedig minden kategóriában egy-egy szabadon választott terméket kell az akciót megelőző 30 napban tapasztalt árnál alacsonyabban kínálni. Ez hetente változhat, ugyanakkor az akció nem vonatkozhat árstopos termékekre.

Mentőöv a mikrovállalkozásoknak

A kkv-szektor, azon belül is az egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások energiaköltségeire vonatkozó döntést is hozott a kormány. Az érintett kör tagjai arra számíthatnak, hogy a fogyasztási limit felett ezután a lakossági piaci árral megegyező árszinten vehetnek majd energiát. Például

az áramnál május 1-től az eddigi 165 Ft/KWh helyett 70 Ft/KWh lesz az irányadó, ami 59 százalékos árcsökkentésnek felel meg.

Az aszály okozta károkra kitérve a miniszter bejelentette, hogy a mezőgazdasági öntözés ingyenes lesz, miután annak költségeit átvállalja a kormány. Kérdésre válaszolva Gulyás elmondta, hogy ez az intézkedés mintegy 10 milliárd forintos tétel az idei büdzsében.

Az agráriumnál maradva: az ukrán gabonaexport témájában elhangzott, hogy az tönkreteszi a magyar gazdákat. Ezért a kormány 25 termék behozatalát június 30-ig nem engedélyezi. Az EKÁER-en keresztül pedig ellenőrzik majd, nehogy más államon keresztül érkezzen be hozzánk ugyanaz az áru. Vagyis a közúti szállítás szigorúbb ellenőrzésére kell számítani a folytatásban.

Gulyás Gergely szerint az elmúlt időszakban

a kukoricabehozatal 7000 (!) százalékkal,

míg a búzáé 1100 százalékkal nőtt Ukrajna felől.

A miniszter elmondta, hogy ezekről az aggasztó statisztikai adatokról tájékoztatták Brüsszelt is, és úgy tűnik, van fogadókészség arra, hogy a lengyel és magyar panasszal érdemben foglalkozzanak az uniós intézmények.

Hol van a pénz?

A Kormányinfón szóba került a Nemzetközi Beruházási Bank is, Gulyás Gergely egyértelművé tette: amikor a pénzintézet elhagyja Magyarországot, a diplomáciai mentessége is megszűnik. Egyúttal a neki járó pénzt is visszaszerzi a magyar állam, a követelés 74 milliárd forintra rúg. A miniszter előrebocsátotta: hamarosan megjelenik a határozat, amely kimondja, hogy a beruházási bank székhelye immár nem a magyar főváros.

Terítékre került Budapest és Karácsony Gergely is annak kapcsán, hogy a főpolgármester bejelentette: csak a szolidaritási adó egy részét (58 milliárd forintból 33 milliárdot) fizetik be. Gulyás szerint a hatékony gazdálkodásáról legyen elég annyi, hogy

a fővárosnak 76 milliárd forintos iparűzésiadó-bevétele van, emellett jelentősen megnőttek az egyéb adóbevételek is az elmúlt években. Ráadásul a Tarlós-időszakból örököltek mintegy 214 milliárd forintot, amelyből mára csak hozzávetőleg 20 milliárd maradt.

Az Index kérdésére, amely szerint az MSZP hatósági áras strandbelépőket vezetne be, Gulyás figyelmeztetett: ezt alapvetően nem a kormánnyal, hanem az önkormányzatokkal kellene megvitatni, az intézkedés ugyanis csökkentené a helyhatóságok bevételeit. Ugyancsak lapunk vetette fel, hogy a közelmúltban petíció indult az otthon ápolás ügyében. Az érintettek azt kérik, emelkedjen az ápolási díj legalább a mindenkori minimálbér szintjére. Gulyás erre pragmatikusan úgy reagált, hogy

az idei költségvetés keretei már adottak, a jövő évit azonban még csak most tervezik, a kormány pedig mindenkinek szeretne segíteni.

Van vagy nincs uniós támogatás?

Az Index szembesítette a minisztert Ujhelyi István kijelentéseivel is, amelyek szerint rendelkezésre állnak a magyar agrárvállalkozások fejlesztésére szánt uniós források, de ezeket a kormány visszatartja, mivel jelen helyzetben még a társfinanszírozást sem tudja vállalni. Gulyás Gergely leszögezte, hogy nem igazak az EP-képviselő állításai. Az agrárforrások akadálytalanul érkeznek Magyarországra, a nemzeti kiegészítés lehető legmagasabb szintjét határozták meg ebben a hét évben, ezek a költségvetésben biztosítottak, és ki is fizetik. A kormány kapcsolatban áll a gazdaszervezetek képviselőivel, Gulyás megnézné azokat a gazdákat, akiknek ha bajuk van, Ujhelyit keresik meg.

Ami a big picture-t illeti az uniós források terén, Gulyás Gergely elárulta, a tárgyalások folyamatosak, és vannak pénzek, amelyek részben érkeznek.

A jelenleg is zajló tárgyalások elsősorban a kohéziós pénzeket érintik, illetve a helyreállítási alapot. Az Európai Bizottságtól várnak visszajelzésre, amit mindig „néhány nap múlvára” ígérnek. Navracsics Tibor és Varga Judit is folyamatosan tárgyal. Kapcsolódó téma az igazságügyi törvénymódosítási csomag, amelyről már megvan a kész szöveg, ugyancsak brüsszeli visszajelzésre várnak. Nincs olyan kérdés, amelyben ne egyeztek volna meg.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)