Karácsony Gergely megkongatta a vészharangot, komoly az aggodalom

Csütörtökön Karácsony Gergely volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége. Budapest főpolgármestere többek között arról is beszélt, hogy a szolidaritási adó mértéke miatt rövid időn belül kiürülhet a város kasszája.

Karácsony Gergely azzal kezdte, hogy Budapest a magyar gazdaság motorja, miután az ország GDP-jének 38 százaléka a fővárosban termelődik. Hozzátette, hogy még többet akarnak adni az országnak, ehhez azonban az kell, hogy a város működjön – jegyezte meg.

„Mi a budapesti cégek iparűzési adójából élünk, ez az egyedüli érdemi bevételünk. Közben a magyar adórendszerbe bekerült egy új elem, a szolidaritási hozzájárulás, aminek értelmében az önkormányzatok a saját adóbevételeikből befizetnek a központi költségvetésbe. Ez idén 25 milliárd forint plusz terhet jelent a fővárosnak, ennyivel támogatjuk a kormány működését” – jelezte.

Karácsony szerint ez a pénz befolyik a központi költségvetésbe, amit aztán szerinte a kormány jó és kevésbé jó célokra is felhasznál.

„Természetesen az adókat be kell fizetni, mindent, ami törvényes. Viszont vitatom az adó mértékének a törvényességét, az alaptörvény ugyanis kimondja, hogy az önkormányzatok saját bevételeit nem lehet elvonni. Vitatom ennek a hozzájárulás jogszerűségét, és közigazgatási bíróságon pert is fogunk indítani, a Pénzügyminisztérium lesz az alperes. A mi érvelésünk szerint a tárca nem végezte el a feladatát, ugyanis a minisztériumnak hozzá kellett volna igazítania a költségvetési rendeletből származó befizetési kötelezettséget az alaptörvény rendelkezéséhez” – jegyezte meg a főpolgármester.

Elfogyott Budapest pénzügyi megtakarítása

Az ellenzéki politikus ezután arról beszélt, hogy két hét múlva mínuszba mehet a főváros folyószámla-egyenlege. Mint mondta, Budapestnek gyakorlatilag nincsen pénzügyi megtakarítása. Hozzátette, hogy rendkívül felháborítónak tartja azt, hogy a magyar kormány politikai döntései elvonták a város pénzügyi tartalékait.

A fővárosi önkormányzatnak 2020. január 1-jén 180 milliárd forint finanszírozása volt. Ez az összeg 70 milliárd forinttal csökkent az elmúlt években. Ez egy nagyon súlyos csökkenés. Hova tűnt ez a pénz? Megmondom! A kormány az önkormányzatok tehére adott a vállalkozásoknak adókönnyítéseket. Ezenkívül ez a bizonyos adó, amely mértékének a jogszerűségét vitatjuk, 2018-ban 5 milliárd forint volt, most 58 milliárd forint. Ez tizenkétszeres emelés. És ott van a Kukaholding, amely begyűjti a hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági befizetéseket, és aztán visszaadja a szolgáltatóknak, Tarlós István idején a pénz teljes mértékben visszaérkezett a főváros cégéhez, az FKF-hez. Nálunk nem adták vissza ezt a pénzt. Összességében évi 5 milliárd forintot tartottak vissza. A közműadó megemelése pedig a Fővárosi Vízműveket hozta lehetetlen helyzetbe. Ezt négy és félszerelésre emelte a kormány

– sorolta Karácsony Gergely.

Megjegyezte, hogy a folyószámla hitelkeretében finanszírozzák a várost az elkövetkező körülbelül három hónapra egészen szeptember 15-ig, amikor bejön az iparűzési adó. Megismételte, hogy elfogadtak egy túlélőcsomagot, így a fővárosi cégek egy jelentős részénél egy nagyjából 15 milliárd forintos befizetést el tudnak tolni májustól szeptember közepéig. Tőlük azt kérték, hogy úgy működjenek, hogy a fővárosi önkormányzattól praktikusan a nyári hónapokban nem kapnak finanszírozást.

Hamarabb elkészülhet a Lánchíd, mint arra számítottak

A fővárosi önkormányzat kötelékében 27 ezer ember dolgozik, szeretném megnyugtatni őket, hogy rendben megkapják a fizetésüket. Közben folytatjuk az energiatakarékossági csomagot, az elmúlt időszakban összességében közel 40 százalékot spóroltunk a gázenergián, 35 százalékot a távhőenergián, a hőenergián és 5 százalékot a villamos energián – ismertette a városvezető, aki ezután a Lánchídról beszélt.

„A Lánchíd műszaki értelemben már 90 százalékban kész és nagyjából a költségek 80 százalékát a főváros már kifizette. A híd valószínűleg hamarabb el fog készülni, mint az eredeti határidő. A kormány elvileg hatmilliárd forinttal hozzájárul a felújításához, de ebből még egyetlen forintot sem láttunk. A végleges forgalmi rendről a beruházás befejezése után kell dönteni” – közölte.

Nincs tervben a jegy- és bérletárak emelése

Karácsony Gergely beszélt arról is, hogy ameddig lehet, tíz körömmel ragaszkodnak ahhoz, hogy nem emelnek jegy- és bérletárakat. Ennek kapcsán kifejtette, nagy szerencséjük, hogy visszatért a turizmus Budapestre. Ezután a rakpartra terelődött a szó.

„A budai alsó rakpart kapcsán általános vélekedés, hogy amíg nem épül meg az M0-s körgyűrű a budai oldalon is, addig a tranzit forgalomkiegyenlítő szerepét nem tudja a város nélkülözni. Ez egy adottság, amit még a legradikálisabb zöld szervezetek is elfogadnak. A budai alsó rakpart kapcsán középtávon nem tudunk olyan terveket szőni, hogy ott is más forgalmi rend legyen” – fejtette ki.

Karácsony Gergely már korábban bejelentette, hogy jövőre újraindul a főpolgármesteri székért. Természetesen erről is kérdezték őt az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Az én főnökeim a budapesti választópolgárok, akik nagy mértékben támogatnak engem. Azt gondolom, hogy az elmúlt években borzasztó nehéz körülmények között elért eredményeink és a jövővel kapcsolatos terveink megérdemelnek még egy ciklust. Várom az ellenzéki pártok együttműködését abban, hogy ezeknek a pártoknak a polgármesterjelöltjei újra sikerrel induljanak Budapesten egy győztes csapat tagjaiként” – nyilatkozta a főpolgármester.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2021. november 12-én. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)