Koncz Zsuzsa szerint napjainkban is a szocializmushoz hasonló cenzúra van

A Budapest Pride podcastjének volt a vendége Koncz Zsuzsa, aki arról beszélt, hogy szerinte napjainkban is a szocializmushoz hasonló cenzúra van.

Az énekesnő egyrészt arról az esetről beszélt, amelyben Beton.Hofi Bagira című számából idén februárban kicenzúrázták Orbán Viktor nevét (az esetre később Demeter Szilárd is reagált a Petőfi Media Group részéről).

Koncz Zsuzsa a rendszerváltást megelőző és a jelenlegi politikai berendezkedésre jellemző elhallgattatással és cenzúrával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál.

A cenzúrában van valami buta és teljesen kiszámíthatatlan

– tette hozzá.

Az énekesnő üzent az LMBTQ-közösségnek és minden más kisebbségnek is: „A demokrácia, az arról szól, hogy te elmondhatod a véleményedet akkor is, hogyha kisebbségben vagy, akkor is, ha többségben vagy. És a többségnek a kisebbségre nem szabad igazán úgy nyomást gyakorolnia, hogy az neki nagyon fájjon” – mondta.

Beszélt arról a Petőfi Zenei Tanácsról is, amelyet néhány hete hoztak létre. „Legalább olyan mulatságos ez az egész, mint a lombkoronasétány, ezek ilyen karikaturisztikus dolgok, amiken majd később, ha mindez elmúlik, nagyokat fogunk nevetni” – mondta. Hozzátette azt is, hogy szerinte ennél sokkal szigorúbb rendszerekben sem tudták megszabni a művészeknek azt, hogy mit csináljanak.