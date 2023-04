Teljes káoszra kell számítani Budapesten

Április 22-én, szombaton rendezik meg az I Bike Budapest kerékpáros felvonulást. Emellett a hétvégén tartják a 38. Telekom Vivicittá Városvédő Futást, ami miatt április 22-én és 23-án, szombaton és vasárnap több helyen is lezárásokra kell készülni a fővárosban, ami a közösségi közlekedést is érinti. Április 22-én rendezik meg a X. Országos Rendőr- és Tűzoltónapot is.