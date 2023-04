Borkai Zsolt: Itt nem én vagyok a vádlott, én a sértettje vagyok ennek az ügynek

Kedden és csütörtökön is folytatódtak a tárgyalások Az ördög ügyvédje bloggal kapcsolatban. Kedd délután a 2018-as szexvideó több szereplőjét is beidézték tanúnak, akik előtt többször is levetítették az említett videót. Borkai Zsolt elmondása szerint már túl van a történteken, és példaértékűnek tartja, hogy az elmúlt három év megpróbáltatásait családjával együtt közösen le tudták győzni.