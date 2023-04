Veszélyes szert reklámoznak Zacher Gábor nevével

Egy olyan fogyókúrás szert reklámoznak Zacher Gábor nevével, amely még akár veszélyes is lehet. Az ismert orvos nyilatkozott is arról, hogy semmi köze nincs a szerhez, és hogy egyáltalán nem is ért ehhez a szakterülethez.

Az átverős reklám szövegében az áll:

Üdvözlök mindenkit! Zacher Gábor vagyok, általános orvos és endokrinológus. Jelenleg a Nemzeti Elhízáskutató Központ vezetője is vagyok. Szeretném megosztani Önökkel néhány csodás eredményt, életem sikerét. A világ legrangosabb orvosi díjai közül több mint 10-et is a magaménak tudhatok ezért a fejlesztésért. Olyan természetes fogyókúrás módszert fejlesztettünk ki, amellyel bárki akár 30 kg-ot is fogyhat egy hónap alatt diéta, testmozgás és más erőfeszítés nélkül.

A Nemzeti Elhízáskutató Központ nem létezik, így Zacher Gábor nem is vezeti azt. Ezen kívül endokrinológusként sem dolgozik, és nem is fejlesztett semmilyen díjnyertes fogyókúrás módszert.

A Bors megkérdezte Zacher Gábort is arról, hogy hallott-e erről a reklámról. A toxikológus azt mondta: „Lassan követni sem tudom, hogy mi mindent reklámoznak a nevemmel és az arcommal. De komolyan, el nem tudják képzelni, hogy mi mindennel hoznak összefüggésbe. Potencianövelők, emlőnövelők, értisztítók… ezek jutnak most hirtelen eszembe”. Hozzátette azt is, hogy hiába értesül minderről, tehetetlen.

Nem tudok mit tenni ezekkel a csalókkal. Feljelentem őket, eltűnnek, majd egy hét múlva egy másik kamu termékkel jönnek elő. Szélmalomharc az egész. Egyetlen ellenszer van, hogy megtanulják végre az emberek, hogy ellenőrzik, hogy mit szabad bevenni és mit nem.

Zacher Gábor arra is kitért a mostani átveréssel kapcsolatban, hogy pont az endokrinológia az a szakterület, amelyhez soha életében nem vonzódott. „Sosem értettem hozzá, az egyetemen nem is szerettem ezt a szakot” – mondta.

Mindemellett az orvos több alkalommal beszélt arról, hogy az elhízás mekkora problémát jelent a magyar társadalomban: januárban például Orbán Viktort kritizálta amiatt, hogy rossz példát mutat ezen a téren, és lehet, hogy a csalók is ebből merítették az ötletet.

A főorvos végül azt is elmondta, nagy veszélyt jelent, hogy a piacon megjelent legújabb szerekről – így a mostani fogyókúrás készítményről is – sok esetben még azt sem lehet tudni, hogy hol és milyen körülmények között készültek és milyen összetevőkből állnak.

Visszatérve a kamu tablettákra, krémekre, bogyókra: nagyon kérek mindenkit, hogy ne vegyen, ne szedjen olyan igazolatlan termékeket, melyeket az interneten lehet megvásárolni. Mert nagyon nagy baj lehet belőle!

– mondta Zacher Gábor a Borsnak.