Eldönthetik a budapestiek: a buszt, metrót, villamost vagy a kormányt finanszírozza-e a város

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán jelentette be, hogy májusban és június elején a fővárosi lakosok négy, Budapestet érintő kérdésről dönthetnek. A négy kérdésből kettőt el is árult a főpolgármester. Ezek alapján az emberek kifejthetik véleményüket a szolidaritási adóról, valamint dönthetnek, hogy a főváros mely számláit fizesse be.