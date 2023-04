Magyar katonai agresszióval példálózott a volt szlovák miniszterelnök

A volt kormányfő – aki tavaly decemberig volt az ország pénzügyminisztere – az utóbbi hetekben több kampányrendezvényen is szerepelt. A parameter.sk beszámolója szerint ezeken a rendezvényeken gyakran beszélt az orosz–ukrán háborúról, és a példálózásaiban visszatérően a magyarokra osztja ki az orosz agresszorok szerepét.

Az egyik rendezvényen például megkérdezték tőle: miért gondolja azt, hogy az Ukrajnának való fegyverszállítással véget érhet a háború. Erre Matovic azt válaszolta:

Most akkor képzeljük el, hogy a magyarok azt mondanák, elveszik a mi Dél-Szlovákiánkat. Ön vagy bárki más, aki hazafinak érzi magát, nem kérnénk meg a lengyeleket, hogy adjanak fegyvereket? Vagy a cseheket, hogy védekezni tudjunk? Hogy a határok mögé szorítsuk a magyarokat, mert ez a mi hazánk? Ilyen helyzetben vannak az ukránok is, ha tetszik, ha nem. Az oroszok azt veszik most el, ami nem az övék… és ha a magyarok ugyanígy elvennék az ország déli részét, védekeznénk.

A parameter.sk szerint egy másik rendezvényen is elhangzott egy hasonló felvetés, ahol a közönség soraiból azt vetették fel, hogy „Ukrajnában sok a náci”, és egy ENSZ-dokumentum alapján fel kellene lépni ellenük is. Erre Matovic azzal válaszolt, hogy az oroszok nem tartottak be számos nemzetközi egyezményt, így például a Budapesti Memorandumot sem. Ezután ismét a magyar agresszióval példálózott.

Hogyan viselkednél – és egyáltalán nem mondom, hogy ilyen fenyegetne, ahogy azt Rastislav Kácer mondja –, mit tennél, ha egy reggel bekapcsolnád a híreket, és azt hallanád, hogy Magyarország rárontott Dél-Szlovákiára? Fegyvert ragadnál, hogy megvédd az országot? Vagy azt mondanád, hogy vigyék csak, hiszen ott úgyis magyarul beszélnek?

– mondta Matovic, visszautalva a szlovák külügyminiszter nagy port kavart, magyar területi követelésekről szóló kijelentéseire.

Igor Matovic ezen példálózásai azért meglepőek, mert tavaly nyáron még volt példa arra, hogy Magyarországot dicsérte egy bejegyzésében (bár ez inkább a belpolitikai riválisának szólt), az ősszel pedig magyarul írogatott a közösségi oldalán is.

Másrészt – mint egy korábbi cikkünkben írtuk – a „magyar kártyát” már számos alkalommal kijátszották Szlovákiában. A fenti példálózások fényében érdekes pillanat lehet, hogy amikor a volt kormányfő a még zajló kampánykörútján elérkezik a Felvidék déli területeire (a Paraméter szerint egyebek mellett Dunaszerdahelyre és Révkomáromba is ellátogat), akkor milyen fogadtatásban részesül majd.