Életveszélyes sérülést szenvedett egy ember a Lurdy Házban történt tömegverekedésben

Egy ember életveszélyes sérülést szenvedett abban a tömegverekedésben, amely még pénteken történt a budapesti Lurdy Házban. Mindeközben arról is kiderült néhány újabb részlet, hogy mi vezetett a verekedéshez.

A Lurdy Házban még péntek reggel tört ki tömegverekedés. A rendőrség az Indexszel közölte, hogy több embert is elfogták a helyszínen. A balhéről később egy videó is felkerült az internetre.

Most az RTL Híradó közölt újabb részleteket az esetről. Mint mondták, a verekedés előtt az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Egyesülete tartott rendezvényt az épületben, és a sajtóban már az is megjelent pénteken, hogy az egyiptomiak verekedtek össze a rendezvény után,

de valójában nem ez történt, hanem mások verekedtek össze.

Hany Badawy, az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Egyesületének elnöke azt mondta a híradónak, hogy két család – egy jordán és egy szír família – közt tört ki a balhé, amelyek kávézás közben találkoztak egymással a plázában.

A kulturális egyesület elnöke szerint a balhé azzal kezdődött, hogy az egyik család tagja elkezdett csúnyán beszélni, mire valaki visszaszólt, és innen fajult verekedéssé a konfliktus. Badawy szerint a történtek miatt az egyiptomiak is megijedtek.

Elrontották mindenki kedvét. Tegnap egész nap hívogattak az egyiptomiak. Nem értették, hogy mi történt, miért írják róluk az újságok, hogy összeverekedtek. Mi egy nagyon régi egyesület vagyunk, soha nem volt semmi probléma

– mondta az Egyiptomiak Magyarországi Kulturális Egyesületének elnöke.

Évek óta haragban vannak egymással

Az RTL Híradó szerint a jordán és a szír családfő már évek óta haragban van egymással. Mint közölték, az esetről készült videón nem látható, de a verekedés egy pontján az egyik résztvevő egy székkel esett neki a többieknek.

Egy férfit pedig koponyasérüléssel, életveszélyes állapotban vittek kórházba a balhé után.

A híradóval a Budapesti Rendőr-Főkapitányság közölte, hogy életveszélyt okozó testi sértés és csoportos garázdaság bűntette miatt folytatnak nyomozást. Eddig három férfit hallgattak ki gyanúsítottként, közülük egyet őrizetbe is vettek.

A riportból végül az is kiderült, hogy a verekedők többsége Magyarországon él, de olyan személy is szerepelt a felvételen, aki külföldről látogatóba érkezett családjához. A verekedés több résztvevőjét a rendőrök még mindig keresik, és ehhez felhasználják az említett videót is.