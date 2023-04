Ketyeg az óra: napokon belül börtönbe vonulhat Galambos Lajos

Mint ismert, Galambos Lajost még 2022 decemberében ítélték másodfokon három év hat hónap szabadságvesztésre, amelynek letöltését február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben. A trombitásnak időközben súlyos betegsége lett, erre hivatkozva nem vonult be február közepén a büntetés-végrehajtási intézetbe, pedig népes tömeg várta ott. Ehelyett egy erdő szélén fotózták le egy kisbusz társaságában.

Kétszer is nekifutott védőjével a halasztásnak, de azt másodjára is elkaszálta a bíróság. Legutóbb már írtunk arról, hogy a Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is helybenhagyta a döntést, ezért a zenésznek börtönbe kell vonulnia.

A Bors szerint Galambos Lajos most arra vár, hogy megkapja a behívóját,

és ha ezek után sem vonul börtönbe, körözést adnak ki ellene.

A lap azt írja, a művész az utóbbi időben nagyon visszavonultan élt, senkinek nem nyilatkozik, és a telefonját is csak a családtagjainak hajlandó felvenni.

Az ismerőseitől származó információik szerint mindez arra vezethető vissza, hogy vészesen közeleg a börtönbe vonulás időpontja, és Galambos Lajos szeretné az utolsó szabad perceit azokkal tölteni, akik igazán fontosak számára. A portál egyik, neve elhallgatását kérő, az ügyre rálátással bíró informátora azt mondta:

Egyértelműen közeledik a dátum, hiszen Lajcsi viselkedése megváltozott.

Hozzátette: Galambos Lajos azért is tartja titokban az időpontot, mert nem szeretné, ha fotók jelennének meg a bevonulásáról.