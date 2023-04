A Mi Hazánk szerint beismerő vallomást tett a kormány, mégis támogatja a háborút

A Mi Hazánk Mozgalom egy állami középvezetőtől úgy értesült, hogy Magyarország a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal támogatta az ukránok háborúját. A párt azt írja, hogy erről kétszer is megkérdezték Orbán Viktort, az írásban benyújtott kérdésre azonban nem kaptak egyenes választ, így nem világos, hogy pontosan mennyi gázolajat adott hazánk, s hogy a támogatás továbbra is folyik-e.

Arról is írtak, hogy a szlovák védelmi minisztertől megtudták, Magyarország az ukrán katonák, „egészségügyi szakemberek” kiképzésében is részt vesz. „A Magyar Honvédség parancsnoka nyáron szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart, erről is csak utólag, ukrán híradásból értesültünk, az ottani fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének szintjével” – olvasható a párt által kiadott sajtóközleményben.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke a következő kérdéseket tett fel a kormánynak:

Adtunk-e üzemanyagot akár pénzért, s ha igen: mikor, mennyit, milyen áron?

Novák mind a két alkalommal államtitkári választ kapott, ezekben arról tájékoztatták őt, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatásokról a kormány folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt. Vélekedése szerint ez mellébeszélés, mert arról sem tájékoztattak senkit, hogy ukrán katonákat képeznek ki itthon. A Mi Hazánk elnöke Twitter-oldalán megosztotta a szerinte beismerő vallomással felérő levélváltást:

Üzemanyaggal támogatta az ukránok háborúját Magyarország!



Nem is tagadja a kormány a Mi Hazánknak egy állami középvezetőtől származó értesülését, miszerint a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal támogatta az ukránok háborúját Magyarország. A miniszterelnökhöz kétszer is… pic.twitter.com/uwjog9EOIP — Novák Előd (@novak_elod) April 21, 2023

„Az ukrán olajipari infrastruktúrát (finomítókat, tárolókat) tavaly nyáron megsemmisítették az oroszok, azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét üzemanyaggal. Ez nem fegyver, de ugyanúgy kritikus fontosságú. Egy T–72-es harckocsi 435 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométerenként. Az ukránoknak nagyjából ezer bevethető harckocsijuk van, illetve a háború kitörésekor volt még kb. 8000 különféle páncélozott járművük és legalább 40 ezer teherautójuk. A háború folytatásának támogatásával így nem csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. A Mi Hazánk a titkosítások helyett pontos elszámolást vár a háborúpárti magyar kormánytól, s a függetlenségünk biztosítását” – írta Novák Előd.

