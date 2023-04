Herczeg Zoltán az ügyvédjén keresztül üzent, miután elhagyta a börtönt

Amint arról korábban az Index is beszámolt, 2022. október 21-én letartóztatták Herczeg Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. Decemberben szabadlábra helyezéséért, valamint enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte.

Ügyét februárban újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig. Ezt enyhítette a fővárosi törvényszék az ügyész javaslatára, így Herczeg Zoltán (és társa) csütörtök este kijöhetett a börtönből.

A Blikk beszámolója szerint Arató György, a divattervező ügyvédje azt mondta, védence az elmúlt hónapok megpróbáltatásai ellenére is örül, hogy az otthonában várhatja büntetőügye alakulását. Hozzátette, hogy

Herczeg zoltán jól van, és nem törte meg a börtön, de vissza kell szoknia a régi életébe.

Az ismerősöket és a sajtót arra kérte a divattervező, hogy ne bolygassák őt, hiszen időre van szüksége a rács mögött töltött hónapok után. Mint fogalmazott, a nyomozati bíró az ügyészségi indítvány helybenhagyásával döntött ügyfele nyomkövetős bűnügyi felügyelete mellett. Ennek értelmében Herczeg Zoltán heti egyszer hagyhatja el otthonát, előre egyeztetett időpontban, hogy biztosítsa a mindennapi életéhez szükséges feltételeket – írja a bulvárlap.